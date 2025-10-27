Coming Soon Service: conclusa l’attività alla 20ª Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Sono terminati gli 11 intensi giorni per Coming Soon Service che alla Festa del Cinema di Roma, con i propri servizi, ha dato supporto alle produzioni, distribuzioni e uffici stampa che operano nel mondo del cinema e dello streaming.

I numeri parlano chiaro: una media di 250 presenze quotidiane, oltre 40 arrività di allestimento set televisivi, 1 party con 200 invitati, 1 punto di ristoro sempre operativo che è stato capace di fornire circa 5 mila consumazioni gratuite tra caffè, acqua e bevande alcoliche e analcoliche.

Lo Spazio Coming Soon, allestito in piazza Apollodoro, a pochi passi dall’Auditorium Parco della Musica, è stato un essenziale punto di riferimento per produttori, distributori e uffici stampa che operano nel settore della promozione di film e serie. Al termine degli 11 giorni dell'edizione 2025 della Festa del Cinema di Roma, sono state oltre 3 mila le presenze totali.

Dopo l’impegno alla Mostra del Cinema di Venezia, il team di Coming Soon Service si è nuovamente adoperato per dare vita a un’area di 600 mq in cui hanno trovato spazio diversi padiglioni, un truck con camerini e sale trucco, un chiosco bar, sedie, divani, tavolini con disposizioni costantemente intercambiabili a seconda delle esigenze dei clienti.

Capace di sostenere più eventi contemporaneamente, mantenendo la tranquillità e il silenzio degli ambienti, lo Spazio Coming Soon è stato il luogo di set televisivi per i junket, conferenze stampa, round table e photocall. Qui hanno trovato casa tutti i giorni le attività stampa che hanno visto protagonisti personalità come James Franco, Stefano Accorsi, Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Alessandro Borghi e Luca Marinelli (nel profilo Instagram in basso), Valerio Mastandrea, Vittoria Puccini (nella foto in alto), Claudia Gerini, Michele Riondino, Riccardo Scamarcio, Claudio Amendola, Maria Esposito, Matilda De Angelis, Filippo Timi, Jasmine Trinca, Claudia Pandolfi, Francesco Gheghi, Pilar Fogliati e Edoardo Leo, tanto per citarne alcuni.

Per le delegazioni che lo hanno richiesto, grazie a un servizio di catering dedicato, sono stati allestiti pranzi privati e veloci coffee break. Gli stessi giornalisti in transito per le attività stampa sono stati graditi ospiti dello spazio, dove hanno potuto lavorare in tranquillità approfittando della connessione Wi-Fi e dell’area ristoro. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la partnership con l’agenzia di pubbliche relazioni Golin e gli sponsor che hanno creduto nel progetto:

Pepsi – icona globale del beverage

Birra dello Stretto – eccellenza birraia siciliana

Fun Food Italia – prodotti dolci e salati di qualità

Bonaventura Maschio – storica e raffinata distilleria italiana

Helba – dry gin di carattere con i sapori dell'Isola d'Elba

Pablo Escobar Vodka – marchio internazionale che fonde stile e innovazione

Acqua Orsini – purezza e leggerezza dalle sorgenti pugliesi

Orsini Soda – soft drink ricercati e perfetti per cocktail e degustazioni

Caffè Colorado – miscele raffinate e aromi inconfondibili della tradizione italiana

Recreate – marchio italiano specializzato in beachwear

Gipsy Inside – moda e accessori dal carattere originale e cosmopolita

Craft n Co. – community del settore ristorativo con focus sulla sostenibilità

Del Brusco Tendocoperture – soluzioni strutturali di qualità per eventi di grande portata

Coming Soon prosegue così il proprio lavoro al servizio del mondo della produzione e distribuzione audiovisiva. Qui sotto il profilo Instagram ufficiale che vi invitiamo a seguire per avere una completa visione delle giornate alla Festa del Cinema e per rimanere aggiornati sui prossimi impegni professionali.