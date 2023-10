News Cinema

Coming Soon Service alla Festa del Cinema di Roma: prosegue l'attività con il party del brand Recreate

Alla Festa del Cinema di Roma è presente Coming Soon Service con il proprio Spazio allestito in Piazza Apollodoro per offrire servizi promozionali a produttori e distributori presenti al festival. Anche le serate sono prenotate per party privati, come quello del brand Recreate.