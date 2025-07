Comeback: a Giffoni 55 la storia di una famiglia fra realismo poetico e musica techno

News Cinema

Comeback è uno dei film della sezione 16+ del Giffoni Film Festival 2025. Opera prima dei fratelli Jan e Raf Roosens, parla di genitori più attenti ai propri desideri che ai sogni dei figli.

A volte l'amore non basta a far funzionare una relazione o a tenere unita la famiglia, soprattutto quando si antepongono completamente i propri bisogni e le proprie aspirazioni alla felicità dei figli. Ne sanno qualcosa i fratelli Jan e Raf Roosens, che hanno affrontato il sempre delicato tema del rapporto fra genitori e figli nel loro lungometraggio d'esordio Comeback, realizzato dopo alcuni cortometraggi di successo ben noti nel circuito festivaliero. Conosciuti per il loro realismo poetico e per uno stile di regia molto attento agli aspetti visivi delle storie che raccontano, i registi ci trascinano questa volta nell'elettrizzante universo della musica techno, dove, come dice un personaggio del film, si può essere sé stessi perché non si viene giudicati da nessuno. A questo mondo pulsante di energia fanno da contraltare la fragilità dei legami tra i personaggi e le incertezze della giovane protagonista, colta nel momento forse più difficile della vita di ognuno: l'adolescenza.

Comeback: trama, interpreti e trailer

Comeback segue le vicende di Ava, che ha 14 anni e i genitori divorziati. Sua mamma Naomi, che è un'ex DJ Techno, sta cercando di rilanciare la sua carriera ed è sempre in viaggio, mentre suo padre Dominique ha smesso di folleggiare di giorno e di notte e conduce un'esistenza tranquilla. La ragazza è attratta dal mondo della madre e comincia a trascorrere con lei sempre più tempo, rischiando di rimanere intrappolata nelle aspettative e nei sogni della donna trascurando tutto ciò che dovrebbe far parte della sua normalità.

Film vibrante e dal ritmo sostenuto ma mai frenetico, Comeback parla dunque di genitori che vogliono realizzare i propri sogni e di figli che li assecondano, mettendosi da parte o illudendosi di avere le stesse identiche aspirazioni. La domanda quindi che i registi si pongono è la seguente: come si può sostenere il proprio figlio, perseguire i propri sogni e affrontare i propri difetti senza far sentire il figlio responsabile della propria felicità?

Non è la prima volta che Jan e Raf Roosens affrontano il tema dei figli che si sentono sotto pressione per colpa dei genitori, ma avendo adesso a disposizione quasi 1 ora e mezza di film, lo approfondiscono, dando la giusta complessità ai personaggi e creando un'atmosfera a tratti magnetica. I protagonisti di Comeback sono Billie Louise Vlegels, Veerle Baetens e Gorik Van Oudheusden, e del film vi facciamo vedere il trailer