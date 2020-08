Come True: gli incubi si avverano nel trailer del thriller di fantascienza con Julia Sarah Stone

News Cinema

In Come True, diretto da John Anthony Scott Burns e interpretato da Julia Sarah Stone, gli incubi di una teenager si avverano. Del film è arrivato il trailer.

Estate, tempo di trailer di horror e thriller prossimi venturi. Oggi tocca anche a Come True, presentato come thriller fantascientifico e diretto da Anthony Scott Burns, regista canadese, artista ed esperto di effetti speciali al suo secondo lungometraggio, che verrà presentato in anteprima (virtuale) al Fantasia Film Festival.

Anche se la sinossi parla di incubi che si avverano, non ci sono parentele con la serie di Nightmare. La protagonista è Julia Sarah Stone, che è stata una delle protagoniste della serie tv The Killing. Nel film è una teenager tormentata dagli incubi che cerca un aiuto "scientifico" per il suo problema, che ovviamente peggiora.

Tra i produttori del film c'è anche il regista Vincenzo Natali e il trailer, è bene dirlo, non rivela granché sulla natura di questi incubi.