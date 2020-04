Come si allenano gli stuntman in quarantena? La risposta è in questo video geniale...

News Cinema

La scuola europea per cascatori (Campus Univers Cascades) che ha sede in Francia ha realizzato un video in cui i suoi stuntman, tra insegnanti e allievi, si picchiano. Con il giusto distanziamento sociale, ognuno a casa propria.

Dopo aver letto questa notizia, sarete a conoscenza che in Francia esiste la scuola Campus Univers Cascades specializzata nella preparazione di stuntman. La sede è a Gennevilliers (periferia a nord di Parigi), mentre la scuola immersiva per gli aspiranti cascatori è a Le Cateau-Cambrésis (quasi al confine con il Belgio). Anche gli allievi ed insegnanti del Campus Univers Cascades sono costretti a rimanere in casa durante l'emergenza sanitaria del Coronavirus.

E allora come fare a proseguire gli allenamenti tenendosi pronti per le acrobazie al servizio di film e serie non appena riprenderanno le produzioni? Quale soluzione si può adottare per continuare a prendersi a mazzate con il giusto distanziamento sociale restando ognuno a casa propria? La risposta è nel fantastico video qui sotto che tutti loro hanno realizzato.





Fonte video: canale Youtube campusUcascades