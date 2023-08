Come le tartarughe: una clip in anteprima esclusiva del film di Monica Dugo

News Cinema

Dopo la presentazione al Giffoni Film Festival, arriva al cinema il 24 agosto, distribuito da Cloud 9 Film, Come le tartarughe, il film di Monica Dugo ispirato a una storia vera e alquanto bizzarra . Ve ne mostriamo oggi una clip in anteprima esclusiva.

Tra i film italiani che escono in sala questa estate e rientrano ancora nella promozione #Cinemarevolution, vale sicuramente la pena di vedere Come le tartarughe, presentato alla Mostra del cinema di Venezia (Biennale College Cinema) nel 2022 e al Giffoni Film Festival lo scorso 26 luglio, che uscirà al cinema il 24 agosto con Cloud 9 Film. Si tratta del debutto alla regia di un lungometraggio della nota attrice Monica Dugo (un personaggio recente tra i tanti che ha interpretato: Maria Moliterni in Imma Tataranni - Sostituto procuratore), che ne è anche interprete, ispirato ad una storia vera e alquanto bizzarra. Ve ne offriamo un assaggio con una clip in anteprima esclusiva in cui vediamo un teso pranzo di famiglia, prima di darvi ulteriori dettagli sul cast e sulla trama più sotto.



Come le tartarughe: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Come le tartarughe: il cast, la trama e il trailer ufficiale del film