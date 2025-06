Come Fratelli: Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame fanno i bravi papà in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Due padri vedovi vanno a vivere insieme nella commedia con Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame Come Fratelli, in uscita nelle sale italiane il 26 giugno con 01Distribution. Diretto da Antonio Padovan, il film mescola alla risata la commozione e la tenerezza, come si vede da una clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva.

Il 26 giugno arriva in sala con 01 Distribution una commedia dolceamara interpretata da due attori che negli ultimi anni hanno acquisito grande popolarità grazie al loro talento: chi grazie a una serie di ruoli sul piccolo schermo e chi al cinema. Parliamo di Pierpaolo Spollon - indimenticabile in Blanca e in Doc - Nelle tue mani - e Francesco Centorame, che ricordiamo in C'è ancora domani, Squali e Fatti vedere. In Come Fratelli, diretto da Antonio Padovan, interpretano due padri vedovi che decidono di unire le forze dopo la morte improvvisa delle loro mogli, che erano grandi amiche. Formano così una famiglia allargata, aiutandosi nei momenti complicati. Come spesso succede, il loro equilibrio viene messo in pericolo quando nelle loro vite organizzate si affaccia una donna.

Come Fratelli: i temi dei film e gli altri interpreti

Il restante cast di Come Fratelli è composto da Ludovica Martino, Paola Buratto, Mariana Lancellotti, Noah Signorello, Giacomo Padovan, Roberto Citran, Simonetta Guarino, Alessio Praticò, Alfonso Santagata e Giuseppe Battiston. Il soggetto e la sceneggiatura sono invece di Martino Coli. A proposito della storia che quest'ultimo ha scritto, il regista Antonio Padovan ha dichiarato:

Come Fratelli è un film semplice, che cerca di interrogarsi sul concetto di famiglia senza scorciatoie o perbenismi, ma sforzandosi di restare sempre aderente alle emozioni che vivono i suoi protagonisti, due ragazzi costretti dalla vita a diventare uomini troppo in fretta.

Giorgio e Alessandro attraversano la loro avventura alla ricerca della felicità con la forza della tenerezza e la determinazione che a volte nasce dall’inadeguatezza. Osservandoli con affetto mentre cercano di tenere a galla la propria vita e quella dei loro figli, il film mette in scena due uomini sempre più inediti nel mondo del cinema moderno, finendo, spero, per parlare di ognuno di noi.

Come Fratelli: una clip in anteprima esclusiva