Come far litigare mamma e papà: quando la vera rivoluzione è volersi bene

Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini e il piccolo Andrea Condè sono i protagonisti di Come far litigare mamma e papà, una commedia di Gianluca Ansanelli sulla famiglia contemporanea. Il film arriva al cinema oggi, 11 settembre, con Warner Bros. Pictures.

Fin dai tempi del filosofo greco Aristotele, si è sempre detto che ogni narrazione, a cominciare da una pièce teatrale per poi arrivare a un film, andrebbe divisa in tre atti, e che la premessa di una storia dovrebbe essere un conflitto. Senza un contrasto tra i personaggi, è difficile mantenere vivo l'interesse di un lettore e di uno spettatore, ma ci sono coppie e famiglie, e anche amici e fidanzati, che si vogliono bene e non discutono quasi mai, e quindi bisogna smuovere le acque inventando una situazione anche bizzarra che li divida. Si muove in questa direzione Gianluca Ansanelli nella commedia Come far litigare mamma e papà, che racconta di papà Stefano (Giampaolo Morelli) e di mamma Miriam (Carolina Crescentini) che si amano teneramente e che, oltre ad essere multitasking, sono ottimi genitori. E allora come si fa a renderli interessanti? Si mescolano un po’ le carte e si fa in modo che la finzione diventi realtà.

Come far litigare mamma e papà: la trama e il trailer

Come far litigare mamma e papà è liberamente tratto da La mia famiglia a soqquadro, film del 2017 scritto e diretto da Max Nardari. Sceneggiato dallo stesso Gianluca Ansanelli proprio con Nardari, il nuovo film segue le vicende del piccolo Gabriele, che, insieme all'amichetta del cuore, architetta un piano perfetto per far discutere ed eventualmente divorziare i suoi genitori, che hanno deciso di lasciare la città per andare a vivere in campagna. Gabriele comincia così, in maniera molto goffa, a creare motivi di attrito fra sua madre e suo padre, che però capiscono il suo gioco e lo assecondano. Poi però la situazione sfugge di mano a a tutti ed ecco che arriva, inesorabile, il conflitto.

Come far litigare mamma e papà: Il Trailer Ufficiale del Film con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini - HD

I bambini ci guardano

Gianluca Ansanelli non è nuovo ai film che hanno per protagonisti dei bambini. Il regista, che custodisce gelosamente quello che Giovanni Pascoli chiamava il fanciullino che è in ognuno di noi, ama i bambini per la loro trasparenza e schiettezza e anche per quel pizzico di follia e di incoscienza che crescendo si perde. Narrando le loro peripezie il regista torna piccino, ma c'è da dire che la sua infanzia è stata ben diversa da quella dei giovanissimi protagonisti di Come far litigare mamma e papà. "Oggi neanche i bambini sono più quelli di una volta" - ci tiene a specificare. "Sono smaliziati e fin troppo svegli, hanno imparato a lasciare ai grandi le paturnie psicologiche e vanno dritti al nocciolo della questione". Se una questione c'è, o meglio se c'è una realtà su cui riflettere dopo la visione del film, è il numero sempre più elevato di divorzi. I compagni di classe di Gabriele si sono abituati alla doppia paghetta e ai doppi regali, nonché a spostarsi continuamente da una casa all'altra, ma in fondo in fondo sono tristi, perché si stava meglio quando la famiglia era unita.

Non c'è giudizio nella commedia con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini, ma solo un po’ di dispiacere. Ansanelli, comunque, non solo mette i bambini nei suoi film, ma ne sposa il punto di vista, anche sul piano tecnico, in modo da far coincidere lo sguardo della macchina da presa con quello delle piccole pesti che mette al centro delle sue storie. Fra queste ricordiamo il giovanissimo protagonista de La Guerra dei nonni e lo scugnizzo Ciro di Troppo napoletano, due film di cui è stato anche il regista. Passando alle sue sceneggiature, rammentiamo con tenerezza Leone Riva e Sara Ciocca ne Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani.

I problemi dei grandi

Paradossalmente, i bambini di Come far litigare mamma è papà se la passano meglio degli adulti, che si trovano ad affrontare o già hanno affrontato il divorzio. Nel film la stabilità di una coppia sposata è davvero precaria e, in una scena molto divertente, un barista spiega a Stefano le quattro fasi che attraversano gli uomini e le donne che si separano. Non si sfugge a nessuna di queste e si è spesso ridicoli, e infatti Ansanelli spiega:

A stare male, sono i genitori che a cinquant'anni suonati vanno in giro per locali a cercare di rimorchiare uno straccio di partner.

Il tono di questa affermazione non suona scherzoso, ma nel film si traduce in una situazione buffa. Eppure nella vicenda la comicità procede di pari passo con la malinconia, soprattutto nel personaggio della mamma più sexy della classe di Gabriele, che fatica a trovare un uomo con cui avere una relazione sentimentale. A interpretarla è Elisabetta Canalis.

Parlando sia di genitori che di figli, Come far litigare mamma e papà ha imposto continui cambiamenti di tono ad Ansanelli, che è stato anche influenzato dai mutamenti sociali. E infatti la crisi di Stefano e Miriam sia una crisi di genere, dal momento che Miriam è una donna moderna ed emancipata che ha un lavoro addirittura migliore di quello di suo marito, cosa che scatena in lui un complesso di inferiorità.

Gianluca Ansanelli e Giampaolo Morelli: amici, compari e colleghi

Gianluca Ansanelli e Giampaolo Morelli si conoscono da tempo immemore e hanno collaborato nelle più disparate forme e maniere, anche perché Ansanelli oltre che regista è sceneggiatore e attore. Di lui ci ha parlato proprio Morelli sul set di Una fottuta bugia, di cui Gianluca è regista e Giampaolo protagonista:

Ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, è un fratello per me Gianluca. Ci conosciamo da quando vivevamo a Napoli. Facevamo insieme cabaret nelle birrerie e nei locali, oltre a una trasmissione regionale che ci ha dato una certa notorietà in Campania. Poi ci siamo trasferiti a Roma. A quel punto lui si è dedicato prevalentemente alla scrittura e io a fare l'attore, poi ci siamo trovati tutti e due registi, anche se lui ha cominciato prima di me. Ci siamo sempre spalleggiati, quindi fin dai temi del teatro, e ciò significa che quando ci ritroviamo, ci capiamo al volo, sappiamo esattamente in che direzione stiamo andando. Molte volte ci diciamo veramente due cose e subito ci intendiamo, e in fondo questo è un grande vantaggio.

Per e con Giampaolo Morelli, Gianluca Ansanelli ha scritto 7 ore per farti innamorare, Falla Girare e Falla Girare 2. Il primo è nato come romanzo di Morelli e poi è diventato uno spettacolo teatrale a doppia firma Ansanelli-Morelli. A differenza del film, che aveva la sua protagonista femminile in Serena Rossi, sulle tavole del palcoscenico era proprio Carolina Crescentini a duettare con Giampaolo.