Come Christopher Nolan ottenne Insomnia e la sua carriera decollò, il racconto di Steven Soderbergh

News Cinema

Gli executive della Warner Bros. non avevano apprezzato Memento e non volevano nemmeno proporre a Christopher Nolan il progetto di Insomnia con Al Pacino e Robin Williams. Steven Soderbergh lo seppe e lo raccomandò, con le unghie e con i denti.

Oggi è normale pensare che il film indipendente Memento (2000) di Christopher Nolan potesse spianare la strada al regista che sarà di nuovo nei nostri cinema dal 23 agosto con Oppenheimer, un biopic che ha incassato finora nel mondo 560 milioni di dollari. Nolan è uno degli autori più stimati del cinema internazionale, eppure proprio Memento stava per costargli il lancio definitivo della sua carriera presso la Warner Bros., come ha raccontato il regista e amico Steven Soderbergh a Rolling Stone... Leggi anche Memento, la recensione del disperato puzzle di Christopher Nolan

Steven Soderbergh: "Vidi Memento e pensai fosse un cazzo di classico, da subito"

Il regista Steven Soderberg, premio Oscar per Traffic (2000), candidato per Sesso, bugie e videotape (1989) ed Erin Brokovich (2000), ha quarant'anni di carriera, è un profondo conoscitore del cinema anche come produttore e direttore della fotografia (con lo pseudonimo di Peter Andrews). In definitiva, Steven è uno che vuoi avere dalla tua parte quando sei un autore che cerca di farsi notare. Nel caso specifico parliamo di Christopher Nolan, che dopo il low-budget Following (1998) e il passo successivo di Memento (2000) era teoricamente pronto a lavorare per una major, ma... c'era un problema, che Soderbergh decise di risolvere.

Successe che mi chiamò l'agente di Chris, Dan Aloni, non riusciva a trovare un distributore per Memento, dopo un anno che il film era andato a tutti i festival. Dan mi chiama all'improvviso e mi dice: "Puoi vedere questo film? Un mio cliente ce l'ha, pensiamo sia molto buono, ma nessuno lo prende e non capiamo perché. Forse siamo impazziti." Io allora vedo questo film e penso che sia già un cazzo di classico. [...]

Mesi dopo, Dan mi chiama e mi fa: "Senti, c'è un copione alla Warner, Insomnia, a Chris interessa molto, ma la Warner non lo vuole incontrare." "In che senso non lo vuole incontrare?" "All'executive lì non è piaciuto Memento." "Vabbe', e allora? Perché non lo vogliono incontrare?" [...] Chiamo quest'executive e gli dico: "Parlaci, devi incontrarlo per forza". E lui: "Ma a me quel film non è piaciuto!" Allora io gli faccio: "Ma ti è piaciuto o no com'era girato, montato?" E lui: "Beh, sì, era fatto molto bene". "E allora parlaci!" Tutto qui, non ho fatto altro. Conoscevo Chris abbastanza da sapere che, una volta nella stanza, avrebbe avuto il lavoro. [...]

Così cominciò un rapporto fruttuoso tra loro [interrotto con Oppenheimer, che è Universal, ndr], ma che sia chiaro: in un modo o nell'altro, Christopher Nolan doveva emergere. Se non avesse fatto Insomnia, avrebbe fatto qualcos'altro e avrebbe comunque la carriera che ha. È stato solo un fortunato caso che mi sia trovato io al telefono a sostenerlo.