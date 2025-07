Come ammazzare il capo, Jennifer Aniston non direbbe di no ad un sequel: "Abbiamo bisogno di commedie"

News Cinema

Jennifer Aniston non direbbe di no ad un'altra puntata di Come ammazzare il capo perché le piacerebbe realizzare più commedie.

Jennifer Aniston non direbbe di no alla sua Julia Harris, personaggio interpretato in Come ammazzare il capo... e vivere felici. Sono trascorsi più di dieci anni da quando la commedia diretta da Seth Gordon è arrivata al cinema e l’attrice di Friends ha ammesso che non le dispiacerebbe riprendere quel personaggio per un ulteriore capitolo di Come ammazzare il capo.

Come ammazzare il capo… e vivere felici, Jennifer Aniston vorrebbe un altro film: “Ci divertiremmo molto”

Nonostante ad oggi sia fortemente amata in tutto il mondo per avere interpretato Rachel Green in Friends, Jennifer Aniston ha confessato che le piacerebbe interpretare di nuovo un personaggio del suo repertorio. E no, non è quello di Friends, piuttosto di Come ammazzare il capo… e vivere felici. Ai microfoni di People, la star di The Morning Show ha ammesso che le piacerebbe un terzo film. “Jason Bateman e io ne stavamo parlando, e anche Charlie Day ne ha parlato molto. Quindi pensiamo che sarebbe una cosa molto divertente da fare”, ha raccontato la Aniston. “I personaggi sono esilaranti e abbiamo bisogno di comicità. Personalmente, penso che la comicità sia una necessità. Credo che ci divertiremmo molto, vedendo dove sono finiti quei pazzi oggi”, ha aggiunto.

Il primo film ha potuto contare sul supporto di un cast stellare con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Kevin Spacey, Colin Farrell, Jamie Foxx, Donald Sutherland e Jonathan Francis Daley. Non soddisfatti, hanno poi proposto un sequel nel 2014 con un gruppo di amici che cospirano ancora una volta per eliminare i propri boss. Jennifer Aniston ha interpretato la dottoressa Julia Harris, una delle protagoniste. Avendo un debole per la comicità, ha quindi confessato che le piacerebbe rilanciare un altro progetto simile.