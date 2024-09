News Cinema

Clint Eastwood, il suo Juror no. 2 esce nel 2024 negli USA, anteprima all'AFI Film Fest il 27 ottobre

Alla fine Juror No. 2 di Clint Eastwood con Nicholas Hoult, ultima fatica del 94nne regista, uscirà nel 2024: la Warner lo presenterà in anteprima mondiale a fine ottobre durante l'AFI a Los Angeles, per un'uscita limitata il 1° novembre. Fugato il timore di rinvii al 2025, come si era vociferato.