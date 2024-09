Clean Up Crew, una clip in anteprima esclusiva dal film con Antonio Banderas e Jonathan Ryhs Meyers

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva una clip in italiano dell'action comedy Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi, interpretata da Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Melissa Leo. Il film Al cinema dal 17 ottobre con Notorious Pictures.

Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi è titolo di una commedia d'azione diretta da Jon Keeyes e interpretata da Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Melissa Leo. Protagonista è un'impresa di pulizie composta da ex-criminali, che si trovano per puro caso di fronte al colpo che potrebbe sistemarli per sempre. Il film dal retrogusto pulp ha soluzioni di regia giocose, come quella nella clip in italiano che vi mostriamo in esclusiva, dove l'azione è raccontata tramite telecamere di sorveglianza...



Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi: Clip ufficiale italiana in anteprima esclusiva Italiano del Film con Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers - HD

Clean Up Crew, la trama della commedia d'azione con Antonio Banderas, al cinema dal 17 ottobre