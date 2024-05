Cinque film in streamning dedicati ai lavoratori

News Cinema

Vi proponiamo oggi alcuni film in streaming legati alle problematiche del mondo del lavoro

Vogliamo oggi proporvi cinque film in streaming che hanno a che fare con il lavoro, con la sua assenza, con il suo valore sociale, civile, psicologico oppure semplicemente umano. Film diversi tra loro che hanno come protagonisti uomini e donne comuni, che prima di tutto devono sbarcare il lunario, mantenere le proprie famiglie, conducendo un’esistenza normale, addirittura anonima. Insomma, quella massa lavoratrice e “silenziosa” a cui il cinema di impegno ha talvolta tentato di regalare voce e dignità. Buona lettura.

Cinque film in streaming che parlano di lavoratori

La classe operaia va in paradiso

Riff Raff - Meglio perderli che trovarli

I lunedì al sole

North Country - Storia di Josey

Perfect Days

La classe operaia va in paradiso (1971)

Il film incendiario di Elio Petri che trionfa a Cannes (ex-aequo con Il caso Mattei, anch’esso con Gian Maria Volonté come protagonista) porta la macchina da presa nelle fabbriche, dentro gli scioperi e accanto alle rivendicazioni sindacali, Mariangela Melato è una coprotagonista eccelsa, Salvo Randone e Luigi Diberti preziosi a supporto. La classe operaia va in paradiso offre uno spaccato storico e sociale che si fa politico, nel senso migliore del termine. Cinema di impegno ideologico fortissimo, con un attore in stato di grazia, infervorato e passionale. Una delle pietre miliari del nostro cinema. Disponibile su Apple Itunes.

Riff Raff - Meglio perderli che trovarli (1991)

Nel cinema che mette in scena la classe operaia, il sotto-proletariato e la sua vitalità, non poteva mancare questo capolavoro firmato Ken Loach che vinse il Gran Premio della Giuria a Cannes e il premio per il Miglior Film Europeo. Un Robert Carlyle commovente e un Ricky Tomlinson spassoso sono i due lavoratori a cottimo umanissimi e assolutamente veri di Riff Raff - Meglio perderli che trovarli, specchio vitale e schierato di uno strato sociale che lotta per arrivare alla fine della giornata, nemmeno alla fine del mese. Commedia dolceamara con grandi momenti di cinema-verità. Film unico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

I lunedì al sole (2002)

La dignità umana di chi il lavoro l'ha perso, non per colpa sua, e adesso si ritrova a dover colmare il vuoto prima di tutto esistenziale di giornate tutte uguali, svuotate di quello che conferiva valore comune a una vita. Luis Tosar e Javier Bardem sono straordinari protagonisti de I lunedì al sole, uno dei migliori lungometraggi spagnoli di questo millennio, un dramma sottile e ricco di spunti, che sa tratteggiare personaggi corposi e tangibili. bellissime le scene di dialogo che parlano di nulla ma sanno raccontare per intero la vita interiore delle figure messe in scena. Fernando León de Aranoa dirige il suo miglior film, un classico di verismo e sobrietà. Disponibile su CHILI.

North Country - Storia di Josey (2005)

Tratto da una storia vera, il dramma ambientato nelle miniere del Minnesota vede protagonista una prodigiosa Charlize Theron, madre-coraggio che si scaglia contro i “padroni” per rivendicare il proprio diritto al lavoro dopo aver denunciato i soprusi e gli abusi del colleghi maschi. Diretto da una Niki Caro attenta ai dettagli, North Country - Storia di Josey la la sua forza non soltanto nella bravissima protagonista ma anche in una sceneggiatura ottimamente calibrata e in un cast di supporto che vede Frances McDormand, Richard Jenkins, Sissy Spacek, Woody Harrelson, Jeremy Renner, Sean Bean e molti altri. Film di denuncia rarissimo a Hollywood, potente e doloroso. Nomination all'Oscar per la miglior attrice e la miglior non protagonista. Ne meritava molte altre. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Perfect Days (2023)

Perfect Days: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Wim Wenders - HD

Chiudiamo con l’ultimo, celebrato grande film di Wim Wenders, un inno all'esistenza comunissima di un uomo che trova il proprio equilibrio lavorando alla manutenzione dei bagni pubblici di Tokyo. Koji Yakusho offre al leggendario regista tedesco una prova talmente sommessa e vibrante da arrivare a vincere la Palma come miglior attore a Cannes. Perfect Days merita la nomination all’Oscar come miglior film internazionale, e se avesse trionfato non avremmo di certo gridato allo scandalo. Poesia del quotidiano, valore dei gesti comuni, attenzione preziosa ai particolari, agli sguardi, alle cose non dette ma comunque trasmesse. Uno dei migliori film dello scorso anno, il ritorno alla grande di un cineasta con uno sguardo davvero unico. Disponibile su Apple Itunes.