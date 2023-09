Cinque film in streaming sull'amore per la musica e la canzone

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi alcuni film in streaming che rappresentano al meglio la passione per la performance canora.

Il 18 settembre 1970 moriva a Londra a soli 27 anni il genio musicale di Jimi Hendrix. Per commemorare questo tragico evento vogliamo proporre cinque film in streaming che rappresentano l’amore per la musica, il rock, la performance canora dal vivo, l'adrenalina che una grande canzone sa offrire. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati all’amore per la musica e la canzone

The Commitments (1991)

Un grande regista di musical come Alan Parker - quello di The Wall ed Evita - mette in scena le vicende di una squinternata banda di cantanti amatoriali che inizia a fare successo ed affermarsi nel panorama locale, almeno finché le divergenze interne e le piccole grandi gelosie non rovinano tutto. The Commitments è un piccolo grande lungometraggio che possiede canzoni straordinariamente eseguite, pub fumosi, personaggi vitali e strabordanti. Un inno alla vita oltre che alla musica. Cult-movie di inizio anni ‘90, da recuperare assolutamente. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Quasi famosi (2000)

Cameron Crowe ci regala il suo capolavoro tornando indietro nel tempo alla sua infanzia, al tempo delle band folli e dell’amore libero. Quasi famosi è un omaggio commovente e sentito alla musica in toto, con il giovane Patrick Fugit denso protagonista e un cast di comprimari da leggenda, il quale comprende Frances McDormand, Billy Crudup, Kate Hudson, Philip Seymour Hoffman e molti altri. Oscar per la miglior sceneggiatura originale per una commedia che è film di formazione e omaggio sentito a un’epoca di rock senza precedenti. E purtroppo anche senza futuro. Film bellissimo. Disponibile su CHILI, Google Play.

School of Rock (2003)

Richard Linklater dirige un portentoso Jack Black in questa commedia sull’amore puro per il rock, quello incontaminato e superiore ad ogni altra cosa. Un professore estroverso, un gruppo di piccoli alunni talentuosi e volitivi, una sceneggiatura coi fiocchi per un piccolo grande gioiello di cinema da intrattenimento. Grazie a School of Rock ci si diverte un mondo, grazie all’istrionico protagonista, ma ci si commuove anche per la forza del rapporto insegnante/alunni. Film che ci sentiamo assolutamente di consigliare per una serata in allegria. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Paramount +.

Io non sono qui (2007)

Io non sono qui: Trailer in lingua originale

Todd Haynes ripercorre la carriera, la vita, la filosofia, la grande musica di Bob Dylan in un omaggio che diventa un puzzle artistico notevolissimo. Cate Blanchett guida un cast universale che comprende anche Christian Bale, Richard Gere, Heath Ledger, Charlotte Gainsbourg e molti altri. Io non sono qui diventa un biopic della mente ma anche dell’anima, una rivisitazione di Dylan secondo la visione di un cineasta a suo modo unico. Coppa Volpi alla Blanchett a Venezia e nomination all’Oscar come attrice non protagonista. Film indimenticabile. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

A Star Is Born (2018)

L’esordio dietro la macchina da presa di Bradley Cooper diventa una nuova variazione sul tema della storia tante volte raccontata. Ma questo A Star Is Born ha molte carte in più: la musica rock che arriva al cuore, l’alchimia dolorosa tra Cooper e Lady Gaga, una canzone da lacrimoni come Shallow. Insomma, tutto funziona davvero bene. E il pubblico e la critica applaudono: straordinari incassi, tante nomination all’Oscar tra cui film e attori protagonisti. Tutto meritato poiché si tratta di un prodotto davvero perfettamente costruito e realizzato. Da applausi. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix.