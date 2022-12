Cinque film in streaming dell'istrione John Malkovich

News Cinema

L'attore che compie oggi 69 anni ha lavorato con grandi cineasti come Steven Spielberg, Clint Eastwood e i fratelli Coen. Celebriamone la carriera attraverso alcuni importanti film in streaming.

Se da anni lo abbiamo ammirato in parti di contorno dove sa sempre affermarsi da grande caratterista quale è, nei decenni precedenti - soprattutto negli anni ‘80 e ‘90 - John Malkovich è stato uno dei protagonisti principali del cinema d’autore e mainstream. A confermarlo i cinque film in streaming che abbiamo selezionato per rendergli un sentito tributo, nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno. Ecco dunque il meglio della carriera di Malkovich, candidato due volte all’Oscar ma a nostro avviso meritevole di molte più segnalazioni. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da John Malkovich

L’impero del sole

Le relazioni pericolose

Nel centro del mirino

Il giocatore - Rounders

Changeling

L’impero del sole (1987)

Chiamato da Steven Spielberg nel cast di uno dei suoi film maggiormente personali e incompresi, Malkovich risponde dando spessore elevato a un personaggio ambiguo e seducente, che ha fatto della sopravvivenza la sua fede incrollabile, anche a costo di perdere la propria umanità. L’impero del sole è un film dalla messa in scena possente, sorretto da Christian Bale giovanissimo al suo esordio. Molte sequenze rappresentano il vertice della cinematografia dell’autore. Sei nomination all’Oscar per un’opera che merita di essere rivalutata in pieno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le relazioni pericolose (1988)

L’adattamento scritto da Christopher Hampton e diretto magnificamente da Stephen Frears vede Malkovich confrontarsi con una Glenn Close superba e una Michelle Pfeiffer bravissima nell’esplorare la fragilità umana. Malkovich è un Valmont conturbante e orribile, un personaggio dal fascino senza eguali. La prova più algida ed elegante della carriera di Malkovich, che avrebbe meritato la nomination all’Oscar riservata invece alle sue colleghe. Le relazioni pericolose è un film tagliente e asfissiante da vedere. Siamo dalle parti del capolavoro. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Nel centro del mirino (1993)

Nel centro del mirino: Trailer del film

Nel ruolo dell’antagonista che vuole assassinare il presidente degli Stati Uniti, difeso dalla guardia del corpo Clint Eastwood, Malkovich fornisce una prova istrionica e terrificante, che gli vale la seconda nomination all’Oscar dopo quella per Le stagioni del cuore nel 1984. Diretto da un Wolfgang Petersen in grande spolvero, Nel centro del mirino è un thriller d’azione scritto magnificamente e sorretto da un ritmo incalzante. Davvero uno dei migliori film hollywoodiani del decennio. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, NOW.

Il giocatore - Rounders (1998)

Quando deve essersi divertito a interpretare questo mafioso di origini russe dedito al poker! Malkovich è il più scatenato in un cast all-star che comprende un ottimo protagonista Matt Damon, con a supporto Edward Norton, John Turturro, Martin Landau, Gretchen Mol e Famke Janssen. Il giocatore - Rounders è un dramma sul poker davvero ben organizzato, con una trama tesa e un finale da antologia. Lo showdown che chiude la storia ce lo rivediamo ogni volta possibile! Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Changeling (2008)

Altra prova a supporto sontuosa a fianco della bravissima protagonista Angelina Jolie. Clint Eastwood dirige Changeling con un senso del tempo passato e del rimpianto encomiabili. Straordinariamente fotografato, si tratta di uno dei film più eleganti e densi del grande autore, una storia di perdita, speranza e accettazione che non smette mai di commuovere. Un film autunnale, molto personale, una ballata che diventa scena dopo scena un’elegia commovente in onore della forza d’animo di una donna. Magnifico. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.