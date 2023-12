Cinque film in streaming con iconiche scene...al telefono

News Cinema

Vogliamo adoperare oggi i consueti cinque film in streaming per celebrare un anniversario fondamentale per la scienza e la comunicazione. L’11 dicembre 1901 infatti Guglielmo Marconi trasmise il primo segnale transatlantico da Poldhu, in Inghilterra, fino a Saint John’s in Canada. Approfittando di questa ricorrenza vi proponiamo allora lungometraggi in cui sono contenute celeberrime scene al telefono. Buona lettura.

Cinque film in streaming che hanno come protagonista…il telefono

La signora del venerdì (1940)

Il rifacimento di Prima Pagina in mana al genio classico di Howard Hawks diventa una commedia di primissima grandezza: la fattura dei dialoghi e della regia viene elevata all’ennesima potenza dalla perfezione comica di Cary Grant e Rosalind Russell, con Ralph Bellamy a supporto. La signora del venerdì possiede uno dei più grandi duetti comici mai visti sul grande schermo proprio grazie alle sequenze in cui i due protagonisti sono al telefono e tentano di mettersi rispettivamente i bastoni tra le ruote. Semplicemente da antologia. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Il delitto perfetto (1954)

Il Delitto Perfetto: Trailer Ufficiale della versione restaurata del Film - HD

Passiamo all’uso del telefono per creare tensione cinematografica, e non potevamo quindi che partire dal genio di Alfred Hitchcock. la sequenza in cui Grace Kelly al telefono è in pericolo di vita, minacciata dal l’uomo che deve eliminarla, è uno dei momenti più alti dell'intera cinematografia del grande autore britannico per costruzione della geografia dell'ambientazione, per la tensione e la raffinatezza della fotografia. Il delitto perfetto a livello puramente cinematografico rappresenta davvero una delle vette di Hitchcock. Il che significa una delle vette in assoluto. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW.

Il Dottor Stranamore (1964)

Il tanto temuto Telefono Rosso che mette in comunicazione diretta il Presidente degli Stati Uniti con il Segretario del Partito Comunista sovietico viene adoperato da Stanley Kubrick per una sequenza di satira politica fin troppo avanti con i tempi in cui è stata realizzata. Come in fin dei conti lo è l’intero Il Dottor Stranamore, capolavoro comico che mette alla berlina la Guerra Fredda e la paura della bomba atomica con una messa in scena a dir poco parossistica. Peter Sellers, George C. Scott e Sterling Hayden sono un trio di protagonisti perfetto e istrionico, cadenzato alla perfezione. Nomination all’Oscar per il film, la regia, l’adattamento e l’attore protagonista. Film impareggiabile. Disponibile su CHILI, Google Play.

Scream (1996)

Se l’intera saga di Scream ha fatto dell’uso del telefono un’arma di tensione e spesso violenza, lo si deve principalmente alla straordinaria sequenza d’apertura del primo film diretto da Wes Craven. Il gioco del gatto col topo tra Ghostface a una bravissima Drew Barrymore è storia del thriller, un concentrato di paura e gioia cinefila da applausi. Anche tutto quello che verrà dopo dentro il franchise è onestamente divertente, ma quel terrificante incipit davvero non ha eguali. Da togliere il fiato ancora oggi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Munich (2005)

Il revenge-movie più politico della storia del cinema viene diretto da uno Steven Spielberg affilato e nichilista come mai. Munich è un pungo allo stomaco dell’ideologia occidentale, un lungometraggio dalla messa in scena a dir poco incredibile che possiede una scena al telefono che vede coinvolta una bomba e una bambina innocente. Tensione e visione all’ennesima potenza. nel cast Eric Bana, Daniel Craig, Mathieu Amalric e molti altri bravissimi caratteristi. Svariate nomination all’Oscar tra cui miglior film, regia, adattamento. Film ancora oggi quasi impossibile da sostenere, troppo duro e spietato. Soprattutto oggi… Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.