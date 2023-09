Cinque anni senza Burt Reynolds: ricordiamolo con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'icona della Hollywood anni '70 ha lavorato con registi del calibro di John Boorman, Robert Aldrich e Paul Thomas Anderson. Ecco cinque film in streaming tra i suoi più famosi.

Cinque anni fa ci lasciava Burt Reynolds, uno dei grandi sex-symbol della Hollywood degli anni ‘70. Un attore che ha sempre saputo giocare con questo status adoperando ironia e voglia di non prendersi costantemente sul serio. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato per rendergli il meritato tributo sono infatti un mix di commedia, azione e dramma capace di mostrare la sua discreta versatilità, e ci sono almeno due titoli tra essi che sono entrati di diritto nella storia del cinema del loro decennio di appartenenza. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Burt Reynolds

Un tranquillo weekend di paura

Quella sporca ultima meta

Il bandito e la madama

Boogie Nights - L’altra Hollywood

L’altra sporca ultima meta

Un tranquillo weekend di paura (1972)

Uno dei film più terrificanti della storia del cinema, una discesa nell’inferno dell’America rurale e oscura, che nasconde violenza e la parte maggiormente nera dell’animo umano. E il grandioso paradosso estetico di Un tranquillo weekend di paura sta nella bellezza dei paesaggi “incontaminati” in cui John Boorman inscena questa storia di sopravvivenza estrema e insuperata. Insieme a Reynolds anche l'altra star Jon Voight. Film disturbante come pochissimi altri, un colpo al cuore e allo stomaco del sogno a stelle e strisce. Bellissimo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Quella sporca ultima meta (1974)

La commistione di film sportivo e dramma carcerario che Robert Aldrich organizza con robustezza e senso dello spettacolo viene condotta da Reynolds attraverso la prova d’attore maggiormente carismatica della sua carriera. Quella sporca ultima meta diventa grande successo di culto ed enorme successo al botteghino e se lo merita tutto, in quanto si tratta di un lungometraggio potente, a tratti feroce, per nulla scontato. Con una sequenza finale da antologia. Disponibile su CHILI, Paramount +.

Il bandito e la madama (1977)

Altro enorme successo di pubblico per Reynolds e la coprotagonista Sally Field, effervescente nella sua versione leggera e disincantata. Quando parte l’azione, il tono de Il bandito e la madama si eleva e il divertimento è assicurato. Uno dei prodotti d’evasione più amati del decennio, capace di proporre uno spettacolo brioso e con un pizzico di civetteria iconoclasta. E poi gli inseguimenti in auto sono da urlo…Disponibile su Amazon Prime Video.

Boogie Nights - L’altra Hollywood (1997)

Oscar come attore non protagonista davvero sfiorato da Reynolds per il ruolo del grande regista di film porno che conduce l'industria dentro il suo momento maggiormente splendente e poi attraverso il lento ma inesorabile declino. Paul Thomas Anderson gioca col cinema stesso e fa di Boogie Nights - L’altra Hollywood un affresco scintillante e insieme tetro del mondo della pornografia. Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly e il protagonista Mark Wahlberg chiudono un cast perfetto, portentoso. Film non “sentito” come molti altri di Anderson, eppure ugualmente efficace. Disponibile su Google Play.

L’altra sporca ultima meta (2005)

La volontà di partecipare al reboot in versione ridanciana che vede protagonista uno scatenato Adam Sandler racconta di quanto Reynolds abbia saputo giocare con la propria icona. L’altra sporca ultima meta mantiene la grezza potenza dell’originale e la condisce con uno humour graffiante, scorretto, spesso al limite. Il risultato è un mix esplosivo, soprattutto se poi si aggiunge la comicità irriverente di Chris Rock. Uno dei film più divertenti del nuovo millennio, davvero un baraccone sconclusionato eppure dotato do una sua energetica coerenza interna. Da amare per divertirsi in spensieratezza. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix.