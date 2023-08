Cinema, Borgonzoni: "Per le sale grande estate. Avanti così"

News Cinema

Il sottosegretario alla cultura, la senatrice Lucia Borgognoni, si associa all'Anec e comunica la sua soddisfazione per i risultati determinati dalla iniziativa CinemaRevolution e dell'allungamento della stagione cinematografica, anche grazie alle grosse uscite di questi mesi.

L'entusiasmo degli esercenti italiani, rappresentati dall'Anec, che hanno diffuso i primi dati ampiamente positivi dell'allungamento della stagione cinematografica, grazie ad una serie di iniziative concordate tra produttori, esercenti, distributori, con l'apporto determinante del Ministero della Cultura, trovano eco nelle parole della sottosegretaria e senatrice Lucia Borgonzoni, che in un comunicato afferma:

"L’estate prosegue alla grande. A luglio registrati risultati migliori del 2019. Numeri che addirittura ricordano quanto messo a segno nello stesso periodo del 2011, passato alla storia come il mese con il record di sempre. Avanti così, le sale cinematografiche tornino finalmente al centro della vita culturale e sociale dei nostri territori”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni a commento dell’andamento di ingressi e incassi delle sale delle ultime settimane. Stando ai dati Cinetel, il mese di luglio si è chiuso a quota 5,5 milioni di ingressi (nel 2011 le presenze erano state 5,8 milioni) con un incasso pari a 40 milioni di euro (42 milioni nel 2011). Rispetto al 2019 le presenze sono aumentate del 28% e l’incasso del 45,9%. Guardando invece al luglio 2022, registrati +127,5% di presenze e +138% di incasso. “Stiamo lavorando con il massimo impegno per recuperare quanto perso a causa della pandemia e fare ancora meglio per la ripartenza delle sale e per un sempre maggiore sviluppo del sistema cinematografico italiano. Risultati come questi ci incoraggiano a proseguire con ancora più fiducia ed entusiasmo”.

Ricordiamo che fino al 21 settembre andando al cinema a vedere un film italiano o europeo il biglietto allo spettatore costerà solo 3 euro e 50 (la restante quota verrà coperta coi fondi stanziati dal ministero), In più, la stessa cifra per i film di qualsiasi nazionalità si pagherà dal 17 al 21 settembre con la seconda parte dei Cinema Days. Molti hanno scelto le arene, ma tantissimi hanno scoperto il piacere di andare d'estate nelle comode sale italiane per vedere al fresco in buona compagnia i film che gli interessano. Siamo sicuri che il pubblico continuerà ad affollare le sale perché sono molte le prime visioni di prestigio, in alcuni casi contemporanee con la Mostra del cinema di Venezia, che arriveranno al cinema in quei giorni. E visto il successo di Barbie, presentare grossi film in piena estate non è più un rischio da noi. Con Oppenheimer, in uscita il 23 agosto, la festa del cinema continuerà alla grande.