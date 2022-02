Cinema bizzarro: il trailer di Strawberry Mansion, la fantascienza come non l'avete mai vista

News Cinema

Ha fatto il suo debutto nei cinema americani un film indipendente che è stato presentato al Sundance e accolto con grande favore dalla critica. Dal trailer, che vi proponiamo, sembra un'opera originalissima e fantasiosa che non assomiglia a niente altro. E che non vediamo l'ora di vedere per intero.

Uno dei problemi principali del cinema contemporaneo, quello che vive e prospera nell'era dei franchise, dello sfruttamento ossessivo di idee, mondi e personaggi, delle dinamiche dettate da finanza e algoritmi, è che fantasia e originalità, spesso e volentieri, siano latitanti. Detta in altro modo, tutto finisce con l'assomigliarsi parecchio, per dare un'idea di già visto, per non sorprendere più.

Fortunatamente, esistono ancora delle eccezioni, quasi sempre provenienti - e non sarà un caso - dai mondi produttivi indipendenti.

È, perlomeno a giudicare da questo trailer che vi mostriamo, e dai commenti della critica americana, il caso di un film che si chiama Strawberry Mansion, e che ha appena fatto il suo debutto nei cinema americani dopo essere stato presentato al Sundance Film Fest.

Il film è scritto e diretto da una coppia di giovani autori, Kentucker Audley e Albert Birney, col primo che interpreta anche il ruolo del personaggio protagonista.

Siamo nel 2035, e i sogni non sono più di proprietà di chi li sogna, ma del governo, che li registra, li infarcisce di product placement, e li tassa. Uno dei funzionari addetti alla riscossione delle tasse sui sogni, Jamed Preble (il personaggio interpretato da Audley) si reca in una casa di campagna per un un controllo di routine e lì s'imbatte in Bella Isadora, un'anziana signora che rimane testardamente legata ad un mondo analogico in cui i suoi sogni - che registra su VHS con un'apparecchiatura fatta in casa sono solo suoi, rifiutando la sorveglianza dello stato. E mentre Preble deve esaminare questo vasto archivio dell'inconscio della donna, inizia a innamorarsi della versione giovane di lei, mentre deve fare i conti anche con il lato oscuto dei sogni, incubi a base di segreti familiari, demoni blu e tante creature e situazioni inquietanti.

In buona sostanza, con uno stile folle e visionario, fatto di un mix lo-fi di stili diversi, Strawberry Mansion è una storia d'amore: quella tra un uomo e una donna che cercano una via di fuga dal mondo ultracontrollato in cui vivono.

Io, dopo aver visto questo trailer di Strawberry Mansion, sono preso da una voglia matta di vedere il film intero. E voi?

Strawberry Mansion: il trailer del film