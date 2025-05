Ciné - Giornate di Cinema 2025: presentata al Festival di Cannes la quattordicesima edizione

News Cinema

L'Italian Pavilion del Festival di Cannes ha ospitato questa mattina la presentazione della quattordicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industria cinematografica.

Il Festival di Cannes, e nella fattispecie l'Italian Pavilion, è un'ottima vetrina per nuovi progetti, interessanti iniziative, film in concorso e fuori concorso e per altre manifestazioni cinematografiche, ad esempio Ciné - Giornate di Cinema.

La quattordicesima edizione dell’appuntamento estivo di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica, che si svolgerà dal 1 al 4 luglio a Riccione, è stata presentata questa mattina. Sono intervenuti: la Senatrice Lucia Borgonzoni (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura), Nicola Borrelli (Direttore Generale Cinema e Audiovisivo -Ministero della Cultura), Alessandro Usai (Presidente ANICA), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA), Mario Lorini (Presidente ANEC), Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello), Sandra Villa (ViceSindaca e Assessora alla Cultura del Comune di Riccione) e Remigio Truocchio (General Manager Ciné).

Come vi avevamo riferito tempo fa, sottolineando la centralità delle convention, nel pomeriggio del primo luglio Universal Pictures e I Wonder Pictures illustreranno il loro listino, che comprende i film del secondo semestre del 2025 più qualche anticipazione dei primi mesi del 2026. Mercoledì 2 luglio, in mattinata, l'onore toccherà a 01 Distribution, Eagle Pictures, Notorious Pictures e FilmClub Distribuzione By Minerva Pictures. Nel pomeriggio, invece, si proseguirà con le convention di Lucky Red, BiM Distribuzione, Plaion Pictures e Wanted Cinema. Giovedì 3 luglio si comincerà con Medusa Film, The Walt Disney Company, Fandango e Officine UBU, per poi proseguire con Vision Distribution e Adler Entertainment. Nella giornata conclusiva venerdì 5 luglio, saranno protagoniste Movies Inspired, Europictures, PiperFilm e Warner Bros. Entertainment.

Le anteprime e i premi di Ciné 2025

Sono state annunciate le numerose anteprime cinematografiche di Ciné 2025 destinate agli esercenti:

Durante la quattordicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema, verranno assegnati alcuni riconoscimenti, a cominciare dal Premio Anica 80, destinato a nuovi talenti. Quest'anno lo riceveranno Margherita Vicario per Gloria!, Greta Scarano per La vita da grandi e Gianni De Blasi per L'ultima settimana di settembre. La premiazione si terrà il 3 luglio a Piazzale Ceccherini, e in questa occasione verrà consegnato il Premio Mina La Rocca, attribuito a una manager o un'imprenditrice del settore cinematografico, audiovisivo e digitale.

Da segnalare, infine, La presenza di Gabriele Salvatores, che incontrerà i ragazzi di Ciné Camp - Il camp di cinema per gli under 18, e la celebrazione dei primi 30 anni di Cinetel.

Coming Soon sarà Media Partner di Ciné - Giornate di Cinema 2025 e coprirà la manifestazione con articoli e interviste video.