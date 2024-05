Ciné - Giornate di Cinema 2024: presentata a Cannes la tredicesima edizione, in programma a Riccione dal 2 al 5 luglio

News Cinema

Il Festival di Cannes è stato un'ottima vetrina per la tredicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema 2024, che avrà luogo a Riccione dal 2 al 5 luglio. A presentare la tredicesima edizione sono stati, fra gli altri "i presidenti" Francesco Rutelli, Luigi Lo Nigro e Mario Lorini.

Ieri pomeriggio è stata presentata al Festival di Cannes, all'interno dell'Italian Pavilion, la tredicesima edizione di di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industria cinematografica, promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi. Come sempre sarà Riccione a ospitare l’evento, che si svolgerà dal 2 al 5 luglio.

Alla presentazione, che è stata anche una preziosa occasione per parlare della campagna pubblicitaria di Cinema Revolution 2024, sono intervenuti:

Nicola Borrelli (Direttore Generale Cinema e Audiovisivo)

(Direttore Generale Cinema e Audiovisivo) Francesco Rutelli (Presidente ANICA)

(Presidente ANICA) Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA)

(Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA) Mario Lorini (Presidente ANEC)

(Presidente ANEC) Simone Gialdini (Presidente Cinetel e Direttore generale ANEC)

(Presidente Cinetel e Direttore generale ANEC) Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello)

(Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello) Gabriele D'Andrea (Direttore marketing e distribuzione theatrical Lucky Red)

(Direttore marketing e distribuzione theatrical Lucky Red) Remigio Truocchio (General Manager Ciné)

Ciné - Giornate di Cinema 2024: il programma della tredicesima edizione

Come si svolgeranno quest'anno le Giornate di Cinema? Ancora non sappiamo quali talent parteciperanno alle convention, ma siamo in grado di fornorvi alcuni fondamentali appuntamenti già fissati.

Fulcro della manifestazione saranno le Convention delle varie case di distribuzione, che presentano i film della nuova stagione agli esercenti. Ad inaugurare la tredicesima edizione ci penserà, nel pomeriggio di martedì 2 luglio, The Walt Disney Company Italia, seguita da Notorious Pictures.

Ad aprire la giornata di mercoledì 3 luglio sarà la Universal Pictures, dopodiché ci saranno le convention di 01 Distribution e Adler Entertainment. Nel pomeriggio si proseguirà con Lucky Red, BIM Distribuzione e Wanted Cinema.

Giovedì 4 luglio aprirà le danze Warner Bros. seguita da Medusa Film, Vertice 360 ed Europictures. Nel pomeriggio sarà la volta di Vision Distribution, Plaion Pictures e Fandango.

A chiudere i lavori venerdì 5 luglio, I Wonder Pictures e Eagle Pictures.

Nel corso della tredicesima edizione di Ciné ci saranno altre importanti iniziative:

Il 2 luglio, per celebrare l'ottantesimo anno dalla costituzione (10 luglio 1944), ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali ha istituito i l Premio ANICA 80 , che debutterà durante la tredicesima edizione. Sempre il 2 si terrà un convegno organizzato da ANICA.

, che debutterà durante la tredicesima edizione. Sempre il 2 si terrà un convegno organizzato da ANICA. Altro riconoscimento da segnalare è il premio attribuito dall'ANICA e intitolato a Mina Larocca , Direttore Generale scomparsa prematuramente nel 2020. I l Premio ANICA Mina Larocca verrà assegnato il 2 luglio e premierà una manager o un'imprenditrice del settore cinematografico, audiovisivo e digitale.

, Direttore Generale scomparsa prematuramente nel 2020. I verrà assegnato il 2 luglio e premierà una manager o un'imprenditrice del settore cinematografico, audiovisivo e digitale. Ad arricchire il programma di Ciné, anche l'evento di lancio della seconda edizione di LED - Leader Esercenti Donne , il programma di mentoring dedicato alle professioniste dell’esercizio cinematografico, ideato dall’ ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema.

, il programma di mentoring dedicato alle professioniste dell’esercizio cinematografico, ideato dall’ ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Nella giornata di mercoledì 3 luglio ACEC - ​​Associazione Cattolica Esercenti Cinema - Sala Della Comunità propone il panel Tra hype e critica cinematografica: le aspettative che spingono il box office. Si discuterà dei ruoli del critico e degli influencer e di quanto la comunicazione possa contribuire ad alimentare proficui dibattiti e la passione nel pubblico.

Si discuterà dei ruoli del critico e degli influencer e di quanto la comunicazione possa contribuire ad alimentare proficui dibattiti e la passione nel pubblico. Da non dimenticare il consueto convegno, organizzato da Box Office, in programma nella giornata inaugurale. Si intitola Il pubblico in sala tra rivelazioni al box office, case history e scommesse per il futuro e verterà sull'analisi del pubblico diversificato che il cinema è riuscito ad attrarre tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Comingsoon.it sarà media partner di Ciné, che seguirà quotidianamente con interviste e articoli di approfondimento.