Ciné 2024: i nuovi film di Bim Distribuzione, dalla vigilia della morte di Maria Antonietta all’ascesa di un giovane Trump

Bim Distribuzione, che ha da poco compiuto 40 anni, punta, nei prossimi mesi, sul cinema d'autore per raccontare l'America di ieri, il crollo dell'ancient regime e le speranze di un padre di un bambino autistico. A Ciné, ne abbiamo parlato con l'Amministratore Delegato Antonio Medici.

Festeggia i suoi primi 40 anni Bim Distribuzione, che in realtà li ha compiuti alla fine del 2023 ma ha voluto festeggiarli anche a Riccione con un listino di grande qualità. L’Amministratore Delegato Antonio Medici ci ha tenuto a ringraziare Valerio De Paolis, che ha fondato la distribuzione, dopodiché ha parlato di due titoli che sono una recente acquisizione. Il primo è The Apprentice, primo film in lingua inglese di Ali Abbasi, incentrato sull'ascesa, nella New York degli anni '80, di un giovane Donald Trump, magnificamente interpretato da Sebastian Stan. Qualcuno ha avuto il piacere di vederlo al Festival di Cannes 2024. Gli altri dovranno aspettare l’uscita nelle sale, prevista per il 17 ottobre.

Il secondo film a cui Medici ha dedicato particolare attenzione è Le Deluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta o Il Diluvio di Gianluca Jodice, che racconta di Luigi XVI e di sua moglie Maria Antonietta in attesa di essere giustiziati.

Nei prossimi mesi vedremo, grazie a BIM, altri bellissimi film che arrivano direttamente dall’ultimo festival di Cannes e sono opera di grandi autori. Infine c’è una piccola grande sorpresa che ha a che vedere con Robert De Niro.

Di tutto questo abbiamo parlato con l'Amministratore Delegato di Bim Distribuzione. Ecco la nostra video interviste da Ciné 2024: