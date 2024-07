News Cinema

Ciné 2024: i nuovi attesi film di Warner Bros. Discovery, da Beetlejuice Beeteluice a Joker: Folie a Deux

Warner Bros. Discovery ha in serbo grandi film per i prossimi 6 mesi e per il 2025, a cominciare da Joker: Folie a Deux, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, il seguito di Beetlejuice, il nuovo film di Almodovar e il disaster movie Twisters, in arrivo al cinema tra pochi giorni. Ce ne parla in un'intervista Andrea Vidoni.