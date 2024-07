Ciné 2024: I brividi di genere al centro delle novità dei prossimi mesi di Notorious Pictures

News Cinema

Presentate nel corso di Ciné giornate professionali di cinema 2024 a Riccione le novità dei prossimi mesi di Notorious Pictures. Vediamole insieme in questa intervista alla Theatrical Marketing Director Giorgia Marchetti.

Sono cominciate nella consueta cornice estiva di Riccione le Giornate professionali di cinema, Ciné per gli amici. Occasione per parlare delle novità in arrivo nei prossimi mesi al cinema, con un certo rinnovato ottimismo dopo il risultato recente del botteghino italiano.



Abbiamo incontrato Giorgia Marchetti, Theatrical Marketing Director di Notorious Pictures, che ci ha parlato di quanto presenteranno nelle sale in estate e autunno. Una proposta variegata, alla ricerca di un pubblico sempre più esigente.