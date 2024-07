Ciné 2024: Diamanti di Ozpetek e le altre novità al cinema di una Vision Distribution rinnovata

News Cinema

Evolution è lo slogan per una Vision Distribution rinnovata a partire dal management. Il nuovo amministratore delegato Massimo Proietti ci racconta le novità in arrivo al cinema nei prossimi mesi, da Ferzan Ozpetek ai fratelli D'Innocenzo.

Evolution, un rinnovamento a partire dall'amministratore delegato per Vision distribution, realtà ancora piuttosto giovane ma da subito cruciale per la nostra industria con una centralità sul prodotto italiano, creata da Sky insieme a realtà produttive del livello di Palomar, Indiana, Wildside, Lucisano Media Group e Cattleya. A Riccione, in occasione di Ciné giornate professionali di cinema, il nuovo leader Massimo Proietti ha presentato i primi titoli, in attesa che si consolidi in inverno la vera "nuova Vision".

Presto sarà la volta dei fratelli D'Innocenzo e della loro serie Dostoevskij, applaudita a Berlino, che uscirà dall'11 al 17 luglio in due atti che saranno visibili anche uno dopo l'altro. Molta aspettativa anche per Diamanti di Ferzan Ozpetek, diciotto protagoniste per il quindicesimo film del regista, le cui riprese sono appena partite e che sarà in sala per Natale, il 19 dicembre.

Ci racconta la Vision che verrà Massimo Proietti in questa video intervista.