Ciné 2022: Eagle Pictures e un rapporto con gli spettatori da primi della classe

Dopo l'ottimo risultato di Top Gun Maverick e il primo posto fra i distributori italiani negli ultimi mesi, Eagle Pictures rilancia con una serie di titoli di richiamo per i prossimi mesi. Ve li presentiamo in una video intervista da Ciné 2022 - Giornate di Cinema di Riccione.

Dopo un secondo trimestre in testa al botteghino, grazie soprattutto al successo di Top Gun: Maverick, Eagle Pictures ha presentato a Ciné 2022 - Giornate di Cinema di Riccione i titoli dei prossimi mesi, compresi quelli della Paramount che distribuisce per il pubblico italiano.

Federica Diomei, direttore della comunicazione, ce li racconta in questo video