Ciné 2021: Viggo Mortensen all'esordio alla regia in Falling, primo titolo dell'estate BIM

News Cinema

L'estate al cinema di BIM sarà segnata dall'uscita dell'esordio alla regia di Viggo Mortensen, Falling, che ha girato molti festival nel corso dell'ultimo anno. Per l'autunno ci sarà spazio poi per sei titoli, fra cinema d'autore e titoli più commerciali.

Si sono citati riferimenti davvero importanti, come Clint Eastwood, per descrivere il primo film da regista di Viggo Mortensen. Si intitola Falling ed è la dura storia di un rapporto complicato fra un padre a dir poco complesso e il figlio. Sarà il titolo di lancio per l'estate di BIM Distribuzione, che presenterà poi dall'autunno sei titoli, equamente divisi fra prodotti d'autore e altri per un pubblico più ampio. Ce ne parla da Ciné 2021, a Riccione, l'amministratore delegato Antonio Medici.