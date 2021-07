News Cinema

Ciné 2021: Il grande cinema d'animazione giapponese presto al cinema con Koch Media

Mauro Donzelli di 22 luglio 2021 14

Koch Media riparte con degli anime giapponesi molto attesi, come Belle di Mamoru Hosoda, accolto con grandi applausi al Festival di Cannes. Ecco tutte le novità in arrivo presentate in occasione di Ciné - Giornate di Cinema di Riccione 2021.