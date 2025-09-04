Cime Tempestose, il primo passionale trailer italiano del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

News Cinema

Due anni dopo Saltburn, Emerald Fennel dirige una versione in costume ma più erotica del romanzo di Emily Brontë, con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Ecco il primo trailer italiano, con un accompagnamento musicale ipnotico. Cime Tempestose sarà nei cinema italiani dal 12 febbraio con Warner Bros. Pictures.

È arrivato il primo teaser trailer italiano di Cime Tempestose, la nuova versione cinematografica del romanzo di Emily Brontë, scritta e diretta dal premio Oscar Emerald Fennel, interpretata da Margot Robbie nei panni di Catherine e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff. Il film è coprodotto dalla LuckyChap della stessa Robbie, già dietro alle due precedenti opere della regista, Una donna promettente e Saltburn. La distribuzione internazionale è Warner Bros., che porterà nelle sale italiane il nuovo Cime tempestose dal 12 febbraio 2026.



Cime tempestose, un nuovo adattamento già nelle polemiche

Si fa già un gran parlare di questo Cime tempestose, non foss'altro per il nome della regista, responsabile anche del copione: Emerald Fennel ha attaccato il patriarcato col potentissimo Una donna promettente, che le ha fruttato un Oscar per la migliore sceneggiatura originale, per poi proseguire col programmaticamente disturbante (e a nostro avviso meno riuscito) Saltburn. Come si intuisce dal trailer, c'è una dimensione erotica più accentuata in questa reinterpretazione del romanzo di Emily Brontë del 1847, anche se non si va a toccare l'ambientazione d'epoca: un tilt che sta suscitando prese di posizione. Bisogna ricordare tuttavia che il romanzo all'uscita disorientò critica, lettori e lettrici, a causa di una durezza insolita, per cui non c'è da stupirsi se Fennel vi abbia letto materiale per il suo approccio sanguigno. La storia racconta di due famiglie, gli Earnshaw e i Linton, unite da un personaggio che ha a che fare con entrambe, Heathcliff, figlio adottivo dei primi, umiliato dal suo fratellastro Hindley... e innamorato ricambiato della sorellastra Catherine. Sta già destando proteste il "whitewashing" di Heathcliff, che nel film ha il corpo di Elordi ma che nel romanzo viene descritto come "gitano" e asiatico.

Il libro, caposaldo della letteratura in lingua inglese, è stato portato sul grande e piccolo schermo più volte da più autori, a partire dal William Wyler di La voce nella tempesta (1939, interpretato da Merle Oberon e Laurence Olivier), per arrivare all'ultimo Wuthering Heights del 2011 di Andrea Arnold, con Kaya Scodelario e James Howson, passando per il Luis Buñuel e il suo Cime tempestose del 1954. Leggi anche Cime Tempestose, le reazioni ai primi screen test sono contrastanti: "Provocatorio e poco romantico"