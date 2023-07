Cillian Murphy non direbbe di no ad un sequel di Barbie

News Cinema

Un Ken di Cillian Murphy in un sequel di Barbie? L'attore non ha scartato la possibilità e, anzi, ha dichiarato di essere aperto al dialogo.

Anche se Barbenheimer (lo “scontro” tra Barbie e Oppenheimer al botteghino) è ancora in corso negli Stati Uniti, Cillian Murphy ha dimostrato di non averne ancora abbastanza e, anzi, forse proprio perché motivato dal fenomeno creatosi attorno all’uscita parallela dei due film ha dichiarato di essere particolarmente affascinato dal mondo di Barbie. A dirla tutta, l’attore protagonista di Oppenheimer ha ammesso che gli piacerebbe persino interpretare un Ken, qualora Mattel decidesse di approfondire Barbie Land con un sequel.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Cillian Murphy interessato ad interpretare Ken in un possibile sequel di Barbie

Mentre Oppenheimer ha riportato Christopher Nolan al cinema con un film biografico, quindi pensato per essere un one-shot, Barbie diretto da Greta Gerwig potrebbe aver lanciato uno spunto da franchise. Margot Robbie non solo figura come protagonista, ma anche come produttrice del film e guida la storia della Barbie stereotipo in crisi esistenziale, che raggiunge il Mondo Reale per ricongiungersi con la bambina che tempo addietro ha giocato con lei, ormai un’adulta e interpretata da America Ferrera. Considerando il successo del primo weekend al botteghino, Barbie avrebbe la possibilità di proseguire la sua storia con un sequel o progetti spin-off e anche Cillian Murphy sembra essere interessato. Ai microfoni di Cinefilos, l’attore ha ammesso che gli piacerebbe valutare la possibilità:

Interpreterei un Ken in Barbie 2? Certo, sì. Leggiamo la sceneggiatura e parliamone. Penso che sia fantastico per il cinema vedere tutti questi grandi film quest’estate.

È anche vero che Cillian Murphy non ha ancora colmato la sua curiosità. Al momento dell’intervista, ha rivelato di non avere ancora avuto l’occasione di guardare Barbie al cinema. “Non vedo l’ora di vedere il film”, ha aggiunto. Nonostante la disponibilità dell’attore e le recensioni perlopiù positive, Mattel e Greta Gerwig non hanno ancora annunciato un possibile sequel di Barbie. Poco tempo fa, la regista aveva raccontato a Entertainment Tonight le sue intenzioni:

Onestamente al momento sono concentrata sull’uscita incrociando dita delle mani e dei piedi. E poi vedremo cosa succederà dopo.