Ci ha lasciato Andrea Purgatori, grande giornalista, sceneggiatore, regista e attore

E' morto purtroppo all'età di 70 anni a Roma, in seguito a una malattia fulminante, il noto giornalista Andrea Purgatori, cronista d'inchiesta, autore di Atlantide ma anche attore e sceneggiatore di film e lavori televisivi. Il nostro ricordo.

Ci sono notizie che ti atterrano, scomparse che ti addolorano come se avessi perso un amico intimo, anche se magari conoscevi la persona solo dall'esterno, attraverso il suo lavoro. Una di queste persone era Andrea Purgatori, grandissimo giornalista d'inchiesta, ma anche sceneggiatore, regista e attore, morto improvvisamente a Roma all'età di 70 anni per quella che la famiglia ha definito una "malattia fulminante". Una morte dunque inattesa per tutti coloro che seguivano in televisione il suo Atlantide, leggevano le sue inchieste (determinante quella su Ustica, grazie alla quale si era evitata la versione ufficiale e l'insabbiamento del caso) o lo vedevano in vesti insolite e divertite sul grande schermo. Perché Andrea Purgatori era uno di quei professionisti retti, limpidi, preparati e "chirurgici" nelle loro analisi, di cui la nostra società, dove i mediocri, i raccomandati e gli asserviti ai potenti di turno hanno sempre più spazio, oggi ha un disperato bisogno. La sua scomparsa, lo vediamo in queste ore sui social, ha toccato i moltissimi che lo seguivano e che si uniscono, come noi, al cordoglio della famiglia e degli amici più cari.

La carriera di Andrea Purgatori dal giornalismo al cinema

Giornalista, innanzitutto, Andrea Purgatori aveva l'inchiesta nel sangue, come un segugio (come ha detto qualcuno che lo conosceva bene) andava in cerca della verità, e non solo sapeva scrivere ma anche a voce sapeva comunicare in modo chiaro e semplice, e al tempo stesso appassionante come un thriller, le trame e gli intrighi del potere. A soli 21 anni era già giornalista professionista, e aveva conseguito un master in America, alla Columbia University, nel 1980. Dal 1976 al 2000 era stato inviato per il Corriere della Sera, che era rimasto fino all'ultimo il "suo" giornale e che oggi lo omaggia con molti commossi articoli, e aveva scritto, e in seguito approfondito in tv, sul terrorismo internazionale, lo stragismo, gli anni di piombo, il caso Moro, il caso di Emanuela Orlandi e appunto Ustica. Sempre in prima linea, ha raccontato la mafia, la cattura di Totò Riina, le guerre che hanno insanguinato il nostro mondo. Il suo impegno lo ha portato anche nel cinema e in televisione: ha scritto tra gli altri, da solo o in collaborazione, le sceneggiature per Marco Risi, cui era molto legato, de Il Muro di gomma, Nel continente nero, Fortapasc e Cha Cha Cha, L'industriale per Giuliano Montaldo, de Il giudice ragazzino, delle miniserie L'attentatuni e Attacco allo stato, del film tv Iqbal, del Caravaggio televisivo, ma anche delle miniserie, le ultime da lui firmate, Ragion di stato, Lampedusa e Il confine. Come regista, aveva diretto due cortometraggi.

Intelligente e spiritoso, con un gran senso dell'ironia e molto amico di Corrado Guzzanti, di cui era coautore (anche di Aniene) aveva vestito i panni di Fecchia per l'esilarante satira di Fascisti su Marte e in un episodio de Il caso Scafroglia, nella serie tv 1993, e al cinema era apparso in molti ruoli, in Vallanzasca - L'angelo del male di Michele Placido, per l'amico Marco Risi in Cha Cha Cha e per Alessandro Aronadio in Orecchie (dove era l'otorino), Io c'è (il rabbino) e Era ora. E come dimenticare l'avvocato Kalemzuck di Boris? E ovviamente le appassionanti puntate di Atlantide su La7, che è possibile vedere anche online. Da non dimenticare il suo attivo impegno per 100Autori e Greenpeace, di cui è stato presidente. La scomparsa di Andrea Purgatori ci lascia davvero più soli e smarriti, come se il destino, in un momento in cui la cultura, la libertà e la democrazia sono valori che non vanno più dati per scontati e sono di continuo minacciati, ci avesse privato per dispetto del suo sguardo lucido e ironico su un mondo in cui è sempre più difficile conoscere la verità e ridere del potere.