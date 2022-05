Chronology of Water: Kristen Stewart fa il punto sul suo film da regista in cui vuole un ruolo maschile

News Cinema

Protagonista del film di David Cronenberg Crimes of the Future, in concorso a Cannes, Kristen Stewart parla dell'urgenza di mettersi al lavoro su Chronology of Water, adattamento di un libro in cui desidera interpretare un uomo.

La parabola artistica di Kristen Stewart, o meglio l'ascesa, ha un che di sorprendente, perché l'attrice si è totalmente affrancata dalla Twilight Saga ed è arrivata, ancora giovane, alla candidatura all'Oscar per la migliore attrice protagonista (per Spencer) e alla collaborazione con uno dei più grandi filmmaker viventi: David Cronenberg. Il regista di Videodrome l'ha voluta infatti in Crimes of the Future, e certamente questa esperienza le servirà per quando esordirà dietro alla macchina da presa.

Avete capito bene, Kristen Stewart dirigerà un film, ma questa non è una novità. Quello che ci interessa sono gli ultimi aggiornamenti che lo riguardano e la determinazione dell'attrice ad andare avanti.

Chronology of Water: cosa sappiamo del primo film da regista di Kristen Stewart

Il progetto si intitola Chronology of Water e a un giornalista che la intervistava a Cannes proprio sul film di David Cronenberg, la Stewart ha detto: "Se non faccio questo film entro l'anno, muoio".

Dovete sapere che la prima volta che Kristen ha parlato della sua intenzione di adattare il romanzo "The Chronology of Water" di Lidia Yuknavitch è stato nel 2018, proprio al Festival di Cannes. Il romanzo è un'autobiografia e dunque racconta la vita molto turbolenta della scrittrice, che ha avuto un padre violento e molestatore e una madre alcolizzata, e che da ragazza ha cominciato a bere e ad assumere droghe, mandando in frantumi la sua carriera di nuotatrice. È diventata poi insegnante di letteratura, scrittura, cinema e studi sulle donne, si è sposata tre volte e vive a Portland, che è anche la città di Chuck Palahniuk, che tra l'altro adora il suo libro di memorie.

Tornando a Kristen Stewart, sta ancora cercando i finanziamenti e vorrebbe girare il film con una troupe composta solo da cinque persone. La cosa più curiosa è che l'attrice desidera interpretare non la protagonista ma un personaggio maschile. Più tardi ha spiegato che il ruolo che voleva per lei è stato affidato a un grande attore, di cui però ha preferito non rivelare il nome.