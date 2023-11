Christopher Nolan non vedrà mai un certo film di Martin Scorsese...

News Cinema

Fra i tanti film di Martin Scorsese, ce n’è uno che Christopher Nolan non ha voluto vedere ne mai vedrà, e la ragione non è affatto stupida.

C'è un film di Martin Scorsese che Christopher Nolan non ha nessuna intenzione di vedere, e non perché detesti il cinema del regista americano, che invece gli piace molto. E non c'entra neanche Leonardo DiCaprio, che con Scorsese ha fatto 6 film mentre con il filmmaker inglese ha lavorato soltanto in un'occasione, e cioè per Inception. In realtà DiCaprio c'entra con la notizia che stiamo per darvi, dal momento che a restare per sempre un'incognita per Christopher sarà The Aviator, di cui Leo è protagonista.

L'Aviator di Christopher Nolan

Chi conosce per filo e per segno la filmografia di Christopher Nolan, compresi i progetti accantonati o mai realizzati, probabilmente conosce i motivi di questa presa di posizione. Agli altri vogliamo rinfrescare la memoria, scrivendo che, prima dell'uscita nelle sale di The Aviator, nel lontano 2004, Nolan aveva scritto il copione di un film incentrato proprio su Howard Hughes, che avrebbe voluto far interpretare a Jim Carrey. In una recente intervista a Variety, il regista di Oppenheimer ha raccontato che, poco dopo aver completato il suo copione, aveva scoperto che Martin Scorsese era un bel pezzo avanti con il suo film e quindi aveva deciso di fermarsi, perché che utilità avrebbe avuto realizzare due film sullo stesso argomento? Inoltre, nel 2004 Christopher Nolan non era famoso come adesso. Era certamente stimato, perché aveva diretto Following, Memento e Insomnia, ma dovevano ancora arrivare la trilogia del Cavaliere Oscuro e i favolosi Inception e Interstellar, e quindi il suo film sarebbe stato certamente meno visto di quello di Scorsese.

Due film uguali

Nell’intervista Nolan ha detto di essere rimasto molto male per non aver trasformato in immagini una sceneggiatura in cui aveva messo tutto sé stesso, e mentre girava Inception, ha confessato a Leonardo Di Caprio di non aver voluto vedere The Aviator. Dopo essersi rammaricato a lungo per l'esperienza mancata, il regista è riuscito però a consolarsi, e questo perché lavorare sul biopic di Howard Hughes gli ha insegnato a disegnare i suoi personaggi. E comunque la vera ragione per cui Nolan aveva gettato la spugna era un’altra:

Il mio film non è mai stato girato perché lo avevo scritto proprio come aveva fatto Martin Scorsese con il suo. È stata una bella soddisfazione e mi ha aiutato a capire come raccontare la vita di una persona seguendo un percorso tematico e quindi facendo un film che andasse oltre la somma delle sue parti. Ho impiegato pochi mesi a scrivere il copione, ma si trattava del risultato di 20 anni di riflessioni.

A questo punto avremmo davvero voglia di leggerla la sceneggiatura del film di Nolan su Howard Hughes, ma è molto poco probabile che il nostro desiderio venga esaudito.