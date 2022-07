Chris Pratt nuovo Indiana Jones? Lui ha molta paura!

News Cinema

In attesa dell'ultimo Indiana Jones 5 con Harrison Ford, in arrivo nel 2023, qualcuno ha pensato di chiedere a Chris Pratt quanto ci fosse di verso su un possibile recasting del personaggio, affidato proprio a lui. Pratt ha paura... di Harrison!

Se avete buona memoria ricorderete che, prima dell'avvio di Indiana Jones 5 per l'ultima volta con Harrison Ford (in uscita nel giugno 2023), si era vociferato di un recasting del personaggio in casa Lucasfilm - Disney, ed era stato fatto spesso il nome di Chris Pratt. L'attore, reduce da Jurassic World - Il dominio, è tornato con molta ironia sull'argomento, nel podcast Happy Sad Confused. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Chris Pratt nuovo Indiana Jones? "Ho paura di Harrison Ford!"

Abbiamo di recente visto Chris Pratt ancora come Owen nel capitolo conclusivo della nuova saga di Jurassic Park, cioè Jurassic World - Il dominio. Un po' per questo ruolo, un po' per la sua interpretazione di Peter Quill / Star Lord nel Marvel Cinematic Universe (e nel prossimo Guardiani della Galassia vol. 3, in arrivo nel maggio 2023), era plausibile che potesse essere corteggiato come nuovo Indiana Jones. Ora che Indiana Jones 5 sta per concretizzarsi ancora e per l'ultima volta con Harrison Ford, nel podcast Happy Sad Confused è stato chiesto a Pratt se l'idea è rimasta plausibile. Scherzando, Pratt ha detto:

No, non stanno facendo un Indiana Jones con Harrison Ford? Tutto quello che so è che una volta lessi una frase di Harrison Ford che mi ha spaventato, ora non so se l'ha detta veramente [sì, tutto vero, ndr], tipo: "Quando muoio io, muore Indiana Jones". E allora mi sono chiesto: se lo interpretassi, verrei perseguitato dal fantasma di Harrison Ford?

Per la precisione nel 2019, ospite del Today Show, Harrison Ford disse: "Nessun altro sarà Indiana Jones. Non l'avete capito? Io sono Indiana Jones. Quando me ne vado io, se ne va lui." Il progetto di Indiana Jones 5 si è trascinato per anni tra mille ripensamenti, finché la decisione di Steven Spielberg di lasciarne la regia a James Mangold ha sbloccato la situazione: il film è stato girato tra la seconda metà del 2021 e i primi mesi del 2022 in giro per il mondo, e finalmente uscirà nel giugno 2023.