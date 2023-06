Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger si incontrano per caso in palestra in Brasile

News Cinema

Sul suo profilo Instagram, Chris Hemsworth racconta un sogno realizzato a San Paolo in Brasile: incontrare Arnold Schwarzenegger di persona e fare palestra con lui! Il tutto prima dell'evento Tudum di Netflix.

Si è svolto come è noto a San Paolo in Brasile il Tudum: A Global Fan Event di Netflix ed è stato proprio in quella occasione che si sono finalmente incontrati di persona Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger, che hanno immortalato l'evento su Instagram. Non nell'ambito delle presentazioni ufficiali (rispettivamente per Tyler Rake e FUBAR), ma per caso, in palestra.

Chris Hemsworth e Arnold Schwarzenegger, un incontro a lungo atteso

Così scrive Chris Hemsworth: "Non sai mai in chi puoi imbatterti in palestra! Che sogno allenarsi col solo e unico Arnold Schwarzenegger!". Dal canto suo il re dei body builder ricambia il complimento scrivendo: "Guarda come sei pompato. Che deltoidi e che tricipiti". Sul red carpet dell'evento, successivamente, Hemsworth ha dichiarato: "Non so come è stato per lui incontrare me, ma per me è stato un sogno che si realizza". Anche se i due appaiono in un video promozionale per Netflix, non si erano incontrati di persona ma avevano girato di fronte a un green screen nei rispettivi paesi. "Ma incontrarlo, allenarmi con lui..." ha aggiunto Hemsworth, concludendo "lui è stato gentile come speravo che fosse. E' stato un momento molto speciale". In realtà la foto che vedete e che Hemsworth ha postato su IG è stata prima pubblicata da Schwarzenegger su Twitter, dove l'attore è molto presente e occupato a rispondere a tutti i fan che vogliono seguire il suo programma di allenamento per sentirsi meglio, diffuso gratuitamente via newsletter a chiunque ne faccia richiesta.