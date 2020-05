Chris Hemsworth accetta la sfida di Chris Pratt e offre un invito alla premiere di Thor: Love and Thunder

News Cinema

La star degli Avengers si è unita all'All in Challenge e ha offerto la possibilità a un fortunato donatore di seguirlo sul tappeto rosso alla premiere di Thor 4

Dopo Capitan america, sbarcato da poco su Instagram con lo scopo di accettare la sfida lanciatagli dal suo amico e collega Chris Pratt, anche Chris Hemsworth ha deciso di partecipare al progetto denominato All In Challenge, una raccolta fondi attiva negli Stati Uniti che si occupa di fornire cibo e beni di prima necessità in questo periodo di emergenza sanitaria. Con il mondo in crisi a causa della pandemia da coronavirus, molte celebrità stanno facendo del loro meglio per trovare il modo di aiutare chi ha bisogno. Dopo Pratt che ha promesso a un donatore estratto a sorte di avere un ruolo in Jurassic World: Dominion ed Evans, che ha offerto invece una chiacchierata online con lui e i suoi amici vendicatori, il Dio del Tuono alza la posta: la possibilità di solcare il tappeto rosso assieme a lui e all'intera crew del film, come una vera e propria celebrità.





Il messaggio di Chris Hemsworth

In un video postato sul suo profilo Instagram, l'attore ha invitato quante più persone possibili a partecipare alla raccolta fondi benefica, un progetto che grazie anche ai contributi di star come lui sta raccogliendo in brevissimo tempo milioni di dollari. "Ciao ragazzi, sono stato nominato per la All in Challenge" dice l'attore, aggiungendo poi i dettagli sull'incredibile ricompensa che ha deciso di mettere in palio: "Offro un biglietto per essere mio ospite alla premiere di Thor: Love and Thunder. Passeggeremo sul red carpet, berremo champagne, staremo insieme a tutto il cast e la troupe. Passeremo momenti epici ragazzi... Partecipate!". In conclusione Hemsworth nomina a sua volta il cast di Avengers invitandolo a partecipare alla sfida: Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Robert Downey Jr. e Chris Evans.

Thor: Love and Thunder

L'uscita del sequel diretto da Taika Waititi è prevista per l'11 febbraio 2022. Proprio qualche settimana fa, Tessa Thompson ha confermato la presenza di Christian Bale, che parteciperà come villain. Il film vedrà protagonisti Chris Hemsworth, che riprenderà il ruolo del Dio del Tuono e Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che per la gioia dei fan si trasformerà nella versione femminile di Thor.

Fonte Video: account Instagram di Chris Hemsworth