Fantastic Four, Jon Watts lascia la regia del film Marvel

News Cinema

Jon Watts, regista degli Spider-Man con Tom Holland, ha abbandonato il progetto di Fantastic Four con i Marvel Studios. Nessuno screzio, solo stanchezza per film così impegnativi. Chi gli subentrerà?

È proprio destino che i Fantastici 4 siano il marchio Marvel più tribolato: Deadline riporta infatti che Jon Watts, regista degli Spider-Man con Tom Holland incluso Spider-Man No Way Home, non si occuperà più delle avventure di Reed, Susan, Johnny e Ben. Ma a cosa è dovuta la scelta di Watts? Quando vedremo il film? Leggi anche Emily Blunt e John Krasinski nei Fantastici Quattro come Sue Storm e Reed Richards?

Fantastic 4, esce Jon Watts, si cerca un nuovo regista