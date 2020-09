Chiamami col tuo nome, storia e curiosità sul film di Luca Guadagnino

News Cinema

Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, vincitore del premio Oscar, ha lanciato la carriera di Timothée Chalamet: ecco qualche curiosità sul film e sul suo percorso.

Chiamami col tuo nome è stato un film importante, per i contenuti che ha saputo trasmettere, per aver lanciato definitivamente la carriera di Timothée Chalamet, ma anche perché coronamento di un progetto non partito da Luca Guadagnino eppure andato in porto grazie al grande impegno del regista italiano. Esploriamo la storia produttiva del lungometraggio cointerpretato da Armie Hammer, e focalizziamoci su qualche curiosità, senza dimenticare un excursus sui premi e sul responso del pubblico.

Chiamami col tuo nome, un film di James Ivory e Luca Guadagnino

Molti appassionati di cinema avranno ancora nel cuore l'immagine del regista James Ivory, che a 89 anni sul palco degli Oscar è diventato il più anziano vincitore di una statuetta, quella per la migliore sceneggiatura non originale di Chiamami col tuo nome. Memore della pluridecennale relazione avuta con lo scomparso compagno Ismail Merchant (nonché producer delle sue opere da sempre), Ivory aveva già annunciato nel 2015 che avrebbe diretto l'adattamento del libro omonimo di André Aciman del 2007, un romanzo di formazione amorosa, ma l'anno successivo il progetto riuscì a partire solo con un regista diverso, poi appunto Luca Guadagnino, anche se furono presi in considerazione Gabriele Muccino e la Sam Taylor-Johnson di Cinquanta sfumature di grigio. L'idea dei detentori dei diritti della trasposizione era affiancare Guadagnino all'anziano Ivory, ma dopo qualche compromesso si è deciso che Guadagnino ne sarebbe stato l'unico regista, mentre al solo James Ivory sarebbe stato accreditato il copione.

Ivory ha espresso perplessità solo su una scelta registica (e a suo parere produttiva): la sua sceneggiatura prevedeva nudi integrali maschili, ma Guadagnino ha scelto altrimenti, dichiarando di voler cercare la dimensione più emotiva del rapporto, più che quella carnale. Ad ogni modo, nel contratto di Chalamet e Hammer era chiaramente indicato che non avrebbero girato scene di nudo.



Chiamami col tuo nome: Trailer italiano ufficiale - HD

Chiamami col tuo nome, le curiosità dietro alla lavorazione

Si dice che Guadagnino abbia organizzato prove con Timothée Chalamet e Armie Hammer una sola volta: i due attori avrebbero provato una sequenza pescata a caso nel copione di Chiamami col tuo nome. La scena si è rivelata proprio quella in cui i due si univano sull'erba: ha richiesto solo una correzione da parte del regista, che ha chiesto ai due attori più passione, per poi - così sembra - allontanarsi, lasciando che i due proseguissero nel baciarsi, rotolandosi nell'erba. E' stato il resto della troupe a comunicare loro che la prova era terminata. Entrambi gli attori sono stati scelti da Guadagnino solo perché ritenuti adatti alle parti che dovevano ricoprire: nessuno dei due è comunque omosessuale nella vita reale.

Per prepararsi alla parte, Chalamet ha preso lezioni di italiano e di pianoforte, anche se il personaggio è stato adeguato alla sua storia personale, dato che nel libro Elio non conosce il francese. Hammer aveva peraltro letto il romanzo originale in audiolibro, prima di interpretare il ruolo di Oliver.

Le riprese si sono svolte seguendo il più possibile l'ordine cronologico delle sequenze, un ulteriore elemento che ha permesso a Chalamet e Hammer di cementare la propria amicizia, condividendo l'atmosfera di Crema e dintorni, a detta dei due attori identica a quella mostrata nel lungometraggio (ricostruzione storica permettendo).

Stando a Chalamet, Guadagnino avrebbe seriamente meditato di acquistare la bellissima villa in cui si svolge gran parte del film, per poi rinunciare su consiglio del resto della troupe.

Chiamami col tuo nome, i premi e gli incassi

Chiamami col tuo nome è stato uno dei film più amati nell'edizione dei premi Oscar 2018, venendo nominato come miglior film, nonché per il migliore attore protagonista (Chalamet), la migliore canzone originale ("Mystery of Love" di Sufjan Stevens) e la migliore sceneggiatura non originale, vincendo l'Oscar appunto in quest'ultima categoria. Hammer comunque aveva avuto una nomination ai Golden Globe come migliore non protagonista in un film drammatico.

Costato sui 3.500.000 di dollari, un budget da opera indipendente, Chiamami col tuo nome ha incassato in tutto il mondo quasi 42 milioni di dollari, un successo notevolissimo per una storia intimista che ha saputo trasmettere una passione dal sapore universale.

