Chi potrebbe interpretare Superman dopo Henry Cavill: le ipotesi dei fan

Dopo l'annuncio ufficiale della sua uscita di scena, Henry Cavill non interpreterà più Superman nei prossimi progetti DC: chi prenderà il suo posto? Le ipotesi dei fan sono tantissime.

Da quando Henry Cavill ha reso ufficiale l’uscita di scena dal DCU, i fan di Superman hanno iniziato ad ipotizzare chi avrebbe preso il suo posto. I nomi diventati virali tramite i social sono tantissimi, alcuni più gettonati di altri. James Gunn ha confermato il suo interesse nei confronti di Superman, ma ha chiarito che il nuovo progetto in cantiere non coinvolgerà più Henry Cavill, nonostante quanto lasciato intendere in precedenza. L’attore, apparso in un cameo in Black Adam, era convinto di riprendere il suo personaggio più iconico al cinema. Invece, con l’ingresso di Peter Safran e James Gunn alla guida degli Studios, tutto è cambiato. Molti progetti sono stati messi in cantiere, altri non hanno ancora definito il proprio destino. Intanto James Gunn ha espresso il suo desiderio di raccontare una nuova storia su Superman, ma chi potrebbe interpretarlo questa volta?



Superman, chi potrebbe interpretarlo dopo Henry Cavill: le ipotesi

Certo è che il DCU ha presentato finora tantissime versioni di Superman. Ad esempio sul piccolo schermo ad interpretarlo di recente è stato anche Tyler Hoechlin, nella serie TV Superman & Lois. E l’attore di Teen Wolf è tra i papabili, a detta dei fan. Potrebbe arrivare anche al cinema? Al momento si tratta di ipotesi, così come un altro nome gettonato sul web è quello di Brandon Routh. Quest’ultimo ha già interpretato l’iconico supereroe in passato, precisamente in Superman Returns diretto da Bryan Singer. Un altro nome spuntato sui social è quello di Donald Glover. È stato scelto di recente come nuovo protagonista di un film Marvel-Sony ambientato nello Spider-Verse: qui interpreterà un nuovo villain, Hypno-Hustler. Per questo motivo, nonostante il desiderio dei fan, è altamente improbabile che l’attore possa essere coinvolto in due universi di supereroi diversi come protagonisti di film di punta.

Un altro elemento da considerare è che James Gunn vuole raccontare la storia di un giovane Clark Kent alle prese con la carriera giornalistica. L’intento è di esplorare gli inizi della carriera al Daily Planet, per cui non è da intendersi come un progetto sulle origini. Un altro nome papabile a detta dei fan è David Corenswet, già apparso in The Politician e Pearl, la cui estrema somiglianza ad Henry Cavill potrebbe giocare a suo favore. Tra gli ultimi nomi proposti dai fan per subentrare nel DCU ed interpretare Superman figurano Oscar Isaac (anche se coinvolto già nell’universo Marvel con Moon Knight), Matt Bomer e Michael B. Jordan (Black Panther). Quest’ultimo in precedenza aveva dichiarato di essere interessato al ruolo di Superman. Potrebbe essere la sua grande occasione?