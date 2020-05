Che cosa aspettarsi quando si aspetta: il film con Cameron Diaz e Jennifer Lopez nato da un manuale sulla gravidanza

Che cosa aspettarsi quando si aspetta: Un film nato da un manuale

Spesso un film è tratto da un romanzo o da un saggio, da una storia vera o inventata. Che cosa aspettarsi quando si aspetta nasce invece dal primo di una serie di manuali che hanno venduto oltre 34 milioni di copie nei soli Stati Uniti e sono stati tradotti in 30 lingue (in Italia pubblicati da Sperling & Kupfer). Si calcola che in America il 93 per cento delle donne in gravidanza che leggono un manuale lo abbiano letto, il che spiega perché il New York Times lo ha inserito insieme ai "sequel" nella lista dei libri più influenti degli ultimi 25 anni. Delle sue guide alla gravidanza, intitolate “What To Expect”, Heidi Murkoff ha fatto un affare miliardario in continua espansione. Oltre ai libri – che dopo la gravidanza si rivolgono anche ai genitori di figli in età prescolare - l'autrice ha sviluppato un sito web, delle app e una fondazione. Murkoff, che non è una pediatra come il celebre Dottor Spock (da non confondersi col signor Spock), sul cui manuale sono state allevate generazioni di bambini, si dichiara puericultrice e mamma. L'idea di scrivere un manuale sulla gravidanza le venne quando era incinta della prima figlia (ne ha due) perché non trovava una guida abbastanza soddisfacente su come affrontare questo momento tanto sconvolgente, fisicamente e psicologicamente, nella vita di una donna. Chiunque abbia avuto figli è alla ricerca spasmodica, come intuito dall'autrice, di un manuale di istruzioni, che ovviamente non vale per tutte, visto che ogni gravidanza è diversa, anche se ha dei punti in comune con tutte le altre.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta - Il cast: Chi sono le mamme del film

Un team femminile, composto dalle autrici Shauna Cross e Heather Hach, ha avuto l'incarico di sceneggiare il film prendendo spunto dal manuale di Heidi Murkoff, da cui ovviamente non prende nessuna storia specifica. La prima, ex pattinatrice, ha scritto anche un film decisamente in contrasto con le atmosfere di Che cosa aspettarsi quando si aspetta, ovvero Babbo Bastardo 2, mentre Hach è anche autrice di Quel pazzo venerdì. Non sappiamo se siano mamme, ma sicuramente tra le attrici del cast lo sono Elizabeth Banks, che ha due figli da madre surrogata, Jennifer Lopez che ha due gemelli e Brooklyn Decker che ha una bambina. Anche Cameron Diaz ha avuto una figlia da madre surrogata, chiamata Raddix, nel dicembre del 2019. Sia Decker che Lopez sono state candidate come peggiori non protagoniste ai famigerati Razzie Awards per il loro ruolo in questo film.