Charlotte M - Il film Flamingo Party: una clip in anteprima esclusiva del teen movie con la celebre youtuber

News Cinema

Uscirà il 31 dicembre con Notorious Pictures il film Charlotte M - Il film Flamingo Party di Emanuele Pisano, che rappresenta il debutto al cinema della youtuber quattordicenne, con oltre 1 milione di iscritti al suo canale.

Se avete l'età di chi scrive è molto probabile che non abbiate la minima idea di chi è Charlotte M., ma se avete figli alle scuole medie sicuramente la conoscete. Descritta come "fenomeno della generazione Z", ha solo 14 anni ma già milioni di follower su Youtube e Tik Tok e ha scritto due libri (più uno a fumetti), inciso dischi e fatto da testimonial a prestigiosi brand. Insomma, tutto quello che vi può venire in mente, lei l'ha già fatto. Nel 2023 intraprenderà un tour teatrale e il 31 dicembre prossimo, distribuito da Notorious Pictures, arriverà al cinema il suo primo film, un teen musical diretto da Emanuele Pisano, con due brani inediti, Charlotte M. - Il Film Flamingo Party, di cui siamo in grado di mostrarvi una clip in anteprima esclusiva.



Charlotte M. - Il film Flamingo Party: Una Clip in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Charlotte M. - Il Film Flamingo Party: la trama, il trailer e il poster del film