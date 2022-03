Chariot: John Malkovich dottore della reincarnazione con la parrucca rossa nel trailer del film

News Cinema

Chariot è un thriller fantascientifico che vede protagonista John Malkovich. L'attore interpreta un medico che riesce a far reincarnare le persone. Del film è appena stato diffuso il trailer.

Se c'è un trailer inquietante, enigmatico e che ci avverte che il film di cui ci rimanda alcune immagini avrà qualcosa di misterioso e perciò intrigante, è quello, nuovo di zecca, del thriller futuristico Chariot, che vede protagonista John Malkovich. Il film arriverà nelle sale e on demand il 15 aprile e la regia è di un certo Adam Sigal.

Il cast e la trama di Chariot

Chariot vede nel cast, accanto a John Malkovich, Thomas Mann e Rosa Salazar. Il primo, che non va confuso, ovviamente, con l'autore di "Morte a Venezia", lo abbiamo visto, ad esempio, in Halloween Kills e in Kong: Skull Island. La seconda, invece, è stata la protagonista del film di Robert Rodriguez Alita: Angelo della battaglia. Recitano inoltre nel film Scout Taylor Compton, Vernon Davis, Chris Mullinax e Shane West.

Per quanto riguarda la trama di Chariot, il film racconta di un bizzarro dottore che riesce a far reincarnare le persone e di un giovane uomo che rischia di mandare in tilt il sistema dopo essersi imbattuto in una donna incontrata nella vita precedente.

Il trailer di Chariot

Il trailer di Chariot ha il suo narratore nel personaggio di John Malkovich, che spiega che l'origine dell'invenzione che sta alla base del processo di reincarnazione è un mistero. Si sa per certo che funziona e che le persone possono nascere, morire e poi di nuovo nascere e morire. Poi vediamo il personaggio di Mann che fa strani sogni dopo aver incontrato una ragazza. Quindi le immagini si fanno meno chiare e più deliranti, ed ecco Malkovich che indossa una strana parrucca rossa. Di più non vi sveleremo. A voi il trailer.