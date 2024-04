Challengers: in USA il film di Luca Guadagnino incassa in un giorno di anteprime quasi 2 milioni di dollari

News Cinema

Ammonta a quasi due milioni di dollari l'incasso delle proiezioni in anteprima di Challengers negli States. In Italia il film di Guadagnino ha sbaragliato la concorrenza durante la giornata del 25 aprile.

Oggi, 26 aprile, esce nelle sale cinematografiche nordamericane Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino. Ci sono state tuttavia delle proiezioni in anteprima, e l'incasso totale ammonta a 1.9 milioni di dollari, che è davvero un ottimo risultato. Adesso tutti gli occhi sono puntati sul primo weekend di programmazione. Stando agli analisti, l’incasso di venerdì, sabato e domenica potrebbe ammontare a una cifra compresa fra i 12 e i 15 milioni di dollari. Secondo molti, il film si piazzerà al primo posto nella classifica degli incassi, battendo così l'ottimo Civil War che nelle ultime due settimane ha dominato incontrastato il botteghino a stelle e strisce.

Una delle ragioni per cui molti aspettano Challengers con grande trepidazione è il favoloso cast. È soprattutto Zendaya, reduce da Dune 2, a rendere appetibile il film per il pubblico. Gli spettatori, inoltre, conoscono molto bene Josh O’Connor per The Crown e Mike Faist per la sua performance nello West Side Story diretto da Steven Spielberg.

Challengers in Italia vince la sfida del 25 aprile

Nel frattempo, in Italia, Challengers è il re della giornata del 25 aprile. Uscito il 24, è attualmente in testa al boxoffice con un guadagno totale di 519 mila Euro. L'incasso del giorno in cui si festeggia la liberazione dall’occupazione nazista e dal fascismo ammonta a 319 mila Euro.

Se ben ricordate, Challengers avrebbe dovuto aprire la scorsa Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ma, a causa dello sciopero degli attori, è scomparso dal cartellone del Festival. Il nuovo film di Luca Guadagnino ha avuto un budget di 55 milioni di dollari, e la speranza della MGM è che lo superi, anche se di poco.