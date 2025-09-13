Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, il trailer italiano dell'anime, al cinema dal 23 ottobre

News Cinema

Cruncyhroll e Sony Pictures portano al cinema dal 23 ottobre Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze. Possiamo mostrarvi il trailer ufficiale in italian del lungometraggio firmato dallo studio MAPPA.

Eagle Pictures porterà dal 23 ottobre al cinema in Italia Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, per conto di Crunchyroll e Sony Pictures: il lungometraggio anime dello studio MAPPA è basato sul manga "Chainsaw Man" di Tatsuki Fujimoto, naturalmente anche base per la serie animata, i cui dodici episodi sono disponibili in streaming proprio su Crunchyroll. Possiamo mostrarvi il trailer italiano del film, nonché (più in basso) il poster ufficiale di quest'uscita. Il film è diretto da Tatsuya Yoshihara e scritto da Hiroshi Seko.





Chainsawy Man - Il Film: La Storia di Reze, la trama del film al cinema tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto

La premessa del manga "Chainsaw Man" di Tatsuki Fujimoto, edito in patria da Shueisha, partito nel 2018 e tuttora in corso, vede protagonista Denji, un giovane che lavora per la yakuza, oppresso da un debito ereditato dai suoi genitori: il suo lavoro è cacciare demoni, in compagnia di un cane sovrannaturale, Pochita, un "Diavolo Motosega" che gli permetterà di resuscitare quando sarà tradito e assassinato, trasformato in Chainsaw Man, metà demone e metà essere umano. La Reze a cui si riferisce il titolo è in apparenza una tenera studentessa che lavora in una caffetteria, in pratica una spietata assassina sovietica, ibrido esattamente come Denji. L'altra donna che si vede nel trailer è Makima, Ufficiale della Pubblica Sicurezza, uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse (il Diavolo Controllo), unici a ricordare traumatici eventi del passato cancellati dal Diavolo Motosega: la timeline immaginaria della serie prevede infatti un 1997 in cui l'Unione Sovietica non si è mai dissolta e tristi vicende umane come l'AIDS e l'Olocausto sono state letteralmente cancellate dalla storia.

Il regista Tatsuya Yoshihara ha già lavorato sulle serie di Black Clover e sullo stesso Chainsaw Man, mentre lo sceneggiatore Hiroshi Seko è stato attivo su alcuni baluardi anime dell'ultimo periodo, come Gachiakuta, Jujutsu Kaisen, Dan Da Dan e L'attacco dei Titani.



