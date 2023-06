Chadwick Boseman - La star di Black Panther riceverà la stella postuma sulla Walk of Fame

News Cinema

Chadwick Boseman, scomparso a 43 anni per un cancro al colon, riceverà la stella postuma sulla Walk of Fame. Insieme alla star saranno premiati anche Kevin Feige, Gal Gadot, Chris Pine e Michelle Yeoh.

Chadwick Boseman - compianto interprete di Black Panther nel MCU - riceverà la stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame. La star, scomparsa nel 2020 a soli 43 anni, verrà quindi omaggiata per il suo straordinario contributo al cinema. Al suo fianco, a ricevere il famoso riconoscimento per il 2023, ci sarà anche Kevin Feige ed altri volti noti di alcuni cinecomic.

Chadwick Boseman - Una straordinaria carriera consacrata dal MCU

Chadwick Boseman riceverà quindi la sua "stella" a circa tre anni dalla sua scomparsa, causata da un cancro al colon contro il quale l'attore ha combattuto per circa quattro anni, continuando a lavorare al franchise Black Panther. Stando ad un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Walk of Fame, ad essere insigniti del riconoscimento saranno anche, per il 2023, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, le star della saga Wonder Woman Gal Gadot e Chris Pine e la neo-vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh - protagonista del caso cinematografico dell'anno, Everything Everywhere All at Once, attesa anche nelle due parti del musical Wicked e in Avatar 3. I "premiati" sono stati selezionati ad inizio mese tra centinaia di candidature presentate alla giuria della Walk of Fame di Hollywood.

Boseman, dopo aver preso parte ai biopic 42 - La vera storia di una leggenda americana e Get on Up - La storia di James Brown, è diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Re T'Challa \ Black Panther nel MCU. Dopo il debutto avvenuto in Captain America: Civil War, la star ha ripreso la parte nello standalone dedicato al personaggio - che ha incassato ben 1, 344 miliardi di dollari al botteghino mondiale, vincendo anche tre Oscar -, in Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame. Scomparso ad agosto 2020, l'attore non è riuscito però a prendere parte a Black Panther: Wakanda Forever, che è stato realizzato in sua memoria dal regista Ryan Coogler. Il personaggio di T'Challa muore infatti per una misteriosa malattia e nel lungometraggio appare esclusivamente in alcuni flashback. Boseman è poi stato candidato all'Oscar, postumo, per Ma Rainey's Black Bottom, venendo però battuto da Anthony Hopkins, che si porta a casa la statuetta per la sua interpretazione in The Father. Nel 2020 recita anche nell'ultima fatica di Spike Lee, Da 5 Bloods - Come fratelli. Al momento non è però chiaro quando avverrà la cerimonia di "assegnazione" della stella sulla Walk of Fame. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.