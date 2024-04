Cerimonia di Premiazione del XV FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA PATOLOGICO

News Cinema

La sera di sabato 13 aprile, dalle 20.00, presso il Teatro Patologico di Roma (Via Cassia 472) si terrà la Cerimonia di Premiazione: ospite d'onore sarà Leonardo Pieraccioni, che dedicherà un pensiero/omaggio a Francesco Nuti

Il Festival Internazionale del Cinema Patologico è giunto alla sua quindicesima edizione e ogni anno è cresciuto, ottenendo sempre più successo di pubblico e di critica, diventando un vero punto di riferimento internazionale del cinema sperimentale; mettendo in contatto il mondo del cinema con quello della disabilità. In queste dodici edizioni il Festival ha potuto vantare prestigiosissimi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo (Matteo Garrone, Marco Giallini, Claudia Gerini, Simone Cristicchi, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Claudio Santamaria e tantissimi altri) ma il grande successo della kermesse è dovuto anche, e soprattutto, alla giuria interamente composta da ragazzi disabili psichici e fisici. E’ proprio questa speciale giuria a rendere unico il festival e soprattutto a garantire un giudizio puro, onesto e positivamente ingenuo, proprio come sono le persone disabili.

La quindicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico, in svolgimento dal 8 al 13 aprile è un’edizione straordinaria perché per la prima volta i film finalisti sono stati visibili e votabili in decine di attività commerciali e culturali della città di Roma, nell’ambito dell’iniziativa “Il Cinema Patologico invade Roma”

La sera di sabato 13 aprile poi, dalle 20.00, presso il Teatro Patologico di Roma (Via Cassia 472) si terrà la Cerimonia di Premiazione, durante la quale verranno assegnati tra gli altri il premio al miglior film, alla miglior regia, agli attori ed altri premi speciali con la presenza di molti ospiti del mondo dello spettacolo. Ha già confermato la sua presenza l’attore e regista Leonardo Pieraccioni, che saluterà ed incontrerà gli attori disabili del Teatro Patologico, rispondendo alle loro domande e curiosità. Pieraccioni dedicherà poi un pensiero/omaggio a Francesco Nuti, al quale il Direttore Artistico del Teatro Patologico Dario D’Ambrosi, ha voluto dedicare la serata.

Per info e prenotazioni : 320/1509381,segreteria@teatropatologico.com