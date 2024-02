Centro Sperimentale di Cinematografia: online i bandi per il triennio 2024/2027

News Cinema

Ecco tutti i dettagli per entrare a far parte di una delle scuole di cinema più famose e prestigiose del mondo.

Il CSC – Scuola Nazionale di Cinema ha pubblicato online il bando di selezione per l’ammissione ai corsi triennali 2024/2027. L’invio delle domande di ammissione sarà possibile, quest’anno, dal 1° marzo al 15 maggio, inviando le domande di ammissione per via telematica esclusivamente attraverso l’apposita procedura di partecipazione online pubblicata sul sito del Centro Sperimentale di Cinematografia (https://www.fondazionecsc.it/ammissione/).

Le domande di ammissione per il corso di documentario in Sicilia e il corso di reportage audiovisivo in Abruzzo potranno essere inviate invece fino al 2/09/2024

Il Centro Sperimentale è tra le più antiche e prestigiose scuole di cinema del mondo, da oltre 85 anni luogo di formazione d’eccellenza per generazioni di protagonisti del cinema italiano e internazionale. Frequentarlo garantisce la oramai proverbiale “formazione d’autore” - trasmessa da alcuni dei principali protagonisti del panorama audiovisivo internazionale - ma anche avere l’accesso diretto, fin dalle prime lezioni del primo anno, all’industria cinematografica e televisiva con numerose opportunità di stage, lavorative e con la partecipazione a laboratori creativi promossi da importanti realtà aziendali.

I programmi didattici del CSC - Scuola Nazionale di Cinema si articolano nell’arco di un triennio e hanno l’obiettivo di offrire un percorso completo, in grado di coniugare ricerca e sperimentazione, stimolando al massimo grado i processi di collaborazione tra tutte le componenti tecniche e artistiche che concorrono alla creazione dell’opera cinematografica e audiovisiva. Ne è la riprova il fatto che il CSC - Scuola Nazionale di Cinema produca, in Europa, il maggior numero di cortometraggi: esercitazioni e saggi di diploma realizzati dagli allievi di tutti i corsi nell’arco del triennio e proposti tutto l’anno ai selezionatori dei principali Festival internazionali del mondo.

Valerio Ferrara, il giovane regista che con il suo cortometraggio Il barbiere complottista ha vinto nel 2022 del primo premio alla Cinef del Festival di Cannes, è solo uno dei tanti giovani autori italiani usciti nel corso degli ultimi anno dal CSC. Tra loro ci sono Simone Bozzelli (regista di Patagonia presentato al Locarno International Film Festival 2023), Celeste Dalla Porta (nel cast del nuovo film di Paolo Sorrentino), Maria Chiara Giannetta (protagonista della serie di successo Blanca), Francesca Mazzoleni (regista di Punta sacra, co-regista di Supersex), Angela Norelli (vincitrice di un premio alla Settimana Internazionale della Critica 2023 con il corto We should all be futurists prodotto dal CSC), Federica Pagliaroli (nuovo volto dell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti), Matteo Paolillo (tra i protagonisti di Mare fuori), Eduardo Scarpetta (tra i protagonisti di Qui rido io e Le fate ignoranti – La serie), Gianmarco Saurino (protagonista della serie Per Elisa – il caso Elisa Claps), Paolo Strippoli (co-regista di A Classic horror story e regista di Piove) e Lorenzo Tardella (vincitore del David di Donatello 2023 per il Miglior cortometraggio con Le variabili dipendenti prodotto dal CSC). E inoltre sceneggiatori, direttori della fotografia, scenografi, costumisti e neo diplomati di tutti i corsi coinvolti da grandi produzioni e attivi sui principali set.

Il Diploma rilasciato dalla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia, ad esclusione del corso di Conservazione e management del patrimonio audiovisivo, è equipollente alla laurea triennale L-03 (DAMS), ai sensi del D.M. n. 378 del 24 aprile 2019.