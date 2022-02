Caveman - Il gigante nascosto: una clip del film in anteprima esclusiva

News Cinema

Presentato alle Giornate degli Autori nel corso dello scorso Festival di Venezia, e poi anche in selezione ufficiale al Festival dei Popoli, questo film dedicato all’artista Filippo Dobrilla arriva nelle sale italiane dal 21 febbraio. Eccone un'anteprima esclusiva.

Per trent'anni lo scultore Filippo Dobrilla ha scolpito una statua nella profondità di una grotta delle Alpi Apuane, 650 metri sottoterra. La statua di marmo di quattro metri che raffigura un colosso, nudo, addormentato, che è l'opera d'arte più profonda al mondo. E, di certo, di non facile accesso.

A questa storia, alla storia di Dobrilla e della sua statua e della sua collocazione, è stato dedicato Caveman - Il gigante nascosto, un documentario presentato alle Giornate degli Autori nel corso dell'ultimo Festival di Venezia, e successivamente anche al Festival dei Popoli, e che debutterà nei cinema italiani il 21 febbraio.

A dirigere il film, un giovane regista lucchese di nome Tommaso Landucci, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia e poi assistente alla regia di Claudio Giovannesi in Alì ha gli occhi azzurri e di Luca Guadagnino in A Bigger Splash, ora in procinto di realizzare il suo primo film di finzione con la produzione esecutiva di James Ivory.

Di seguito vi mostriamo, in anteprima esclusiva, una clip tratta da Caveman - Il gigante nascosto, un film realizzato da DocLab in coproduzione con Contrast Film, di cui è stato produttore creativo Dario Zonta, critico cinematografico, voce della nota trasmissione radiofonica Hollywood Party e già coinvolto nella produzione di film di autori come Pietro Marcello, Gianfranco Rosi e Roberto Minervini.

Caveman - Il gigante nascosto: una clip in anteprima esclusiva