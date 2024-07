Catwoman, Halle Berry alza le spalle: "Non penso faccia così schifo, ma andai a ritirare il Razzie, mi feci una risata"

News Cinema

Halle Berry ammette che Catwoman era "moscio", ma rimase dispiaciuta per l'eccesso di critiche. Ad ogni modo, come ha spiegato a Entertainment Weekly, la sua carriera andò avanti e accettò di buon grado il Razzie Award come parte del gioco.

Catwoman (2004) con Halle Berry ha compiuto 20 anni ed è sempre considerato uno dei cinecomic più trash di tutti i tempi: intervistata da Entertainment Weekly, Halle Berry, che all'epoca era reduce da un Oscar per Monster's Ball e precipitò in quel flop, è molto lucida nel discutere del lungometraggio. Il disastro non sembra averla toccata più di tanto, e anzi accettò con spavalderia e autoironia il Razzie Award, andandolo a ritirare di persona. Leggi anche Quando Halle Berry, ex Catwoman, ha salvato una famiglia di gatti neri Catwoman: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Halle Berry su Catwoman, tra i Razzie e il flop di un "film di supereroi moscio"

Il budget sui 100 milioni di dollari non andò oltre un esito mondiale al boxoffice di 82.400.000: al di là del flop, Catwoman (2004) di Pitof, interpretato da Halle Berry nel ruolo della protagonista e da Sharon Stone in quello della villain, si guadagnò all'istante la fama di imbarazzante trashone. Halle sembrò cadere vittima della "sindrome dell'Oscar": migliore non protagonista per Monster's Ball (2001), prima donna di colore a stringere la statuetta, poi capitombolata su una roba del genere. Una classica dinamica che divertì molto i Razzie Awards: Catwoman ricevette sette nomination, tra cui peggior attore e peggior attrice non protagonista, peggiore coppia sullo schermo, peggior film, peggiore attrice protagonista, peggior regista e peggiore sceneggiatura, vincendo gli ultimi quattro riconoscimenti. Halle andò di persona a ritirare la sua "Pernacchia d'oro" e spiega a vent'anni di distanza (in basso embeddiamo il video originale), perché lo fece...

Avvisai lo studio di quello che avrei fatto. Dissi loro che volevo prenderlo per il culo e farmi una risata. [...] Non penso che sia un film schifoso, ma andai ai Razzie e quindi feci quello che fanno loro: lo smerdai perché loro lo smerdavano! Scrissi quel discorso con grandissimo impegnp. Pensai molto a come farlo divertente e far sapere a tutti che non lo prendevo sul serio. Non mi leverete mai l'Oscar, non importa quanto mi umilierete! Se dite che me lo sono guadagnato, allora mi prendo anche questo! [...]

Ho sempre pensato che l'idea di Catwoman che salva le donne da una crema per il viso fosse un po' troppo leggera. Tutti gli altri supereroi salvano il mondo, non salvano mica le donne dalle facce massacrate. Ho sempre saputo che fosse un'impresa supereroica un po' moscia, ma in quel momento della mia carriera non avevo lo status che ho oggi, né la competenza per mettere in discussione la cosa, perciò mi adattai. [...] La sassaiola non mi piacque, ma da donna nera sono abituata a portarmi addosso la negatività, a combattere, a sentirmi un pesce che nuota controcorrente. [...] Cattiva pubblicità per un film venuto male? Non mi piaceva, ma non avrebbe fermato il mio mondo, né m'avrebbe fatto allontanare da quello che amo fare.