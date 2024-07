Cattivissimo Me è la prima saga animata a superare i 5 miliardi al box office

News Cinema

In attesa di Cattivissimo Me 4, che arriverà nei nostri cinema il 21 agosto, la saga della Illumination Entertainment è già il franchise animato di maggior successo della storia.

Da noi Cattivissimo Me 4, che abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima, arriverà al cinema il 21 agosto, ma nel resto del mondo è in larga parte uscito E il suo apporto alla saga è stato tanto forte da averle fatto stabilire un record nella storia del cinema: il franchise animato della Illumination Entertainment, nato 14 anni fa, è il primo nella storia ad aver superato i 5 miliardi di dollari al box office.

Il record di Cattivissimo Me

Al momento, Cattivissimo Me 4 ha incassato in tutti i paesi in cui è uscito 88 milioni di dollari nel weekend, per un totale di 437 milioni e 800.000 dollari. Questo risultato ha fatto raggiungere al franchise della Universal e Illumination Entertainmen il record della prima serie animata della storia a superare i 5 miliardi di dollari. Da noi dovremo aspettare il 21 agosto per vedere il quarto capitolo delle avventure di Gru, già uscite in 80 paesi, tra cui la Cina, dove ha debuttato su ben 35.000 schermi. Il suo diretto concorrente al botteghino, Inside Out 2, ha al momento incassato in tutto il mondo 777 milioni e 500.000 dollari, il che ne fa il quinto film animato di maggior successo di sempre, posizione fino ad ora era occupata da Cattivissimo Me 3.